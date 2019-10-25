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В суде назвали имя фигуранта дела о сливе банковских данных клиентов
По делу о хищении персональных данных клиентов Сбербанка и ряда других банков задержан житель Волгограда Антон Бутурлакин. Суд в Волгограде сегодня избирает ему меру пресечения

Фигурантом уголовного дела об утечке персональных данных клиентов Сбербанка и ряда других банков стал уроженец Волгограда Антон Бутурлакин. Об этом сообщили РБК в Центральном районном суде города, который в пятницу, 25 октября, должен избрать ему меру пресечения.

Бутурлакину вменяется ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), сообщила РБК пресс-секретарь суда Мария Чистовская. Она подтвердила, что его преследование связано с утечкой данных из Сбербанка.

В пресс-службе суда не уточнили, предъявлено ли ему обвинение. С ходатайством об избрании меры пресечения обратилось ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области.

Накануне МВД сообщило о задержании сотрудника коллекторской компании ООО «НСВ» (Национальная служба взыскания). «Установлено, что он проживал в городе Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131», — говорила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Материал дополняется

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Чернышова
Теги: утечка, коллектор, Сбербанк
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