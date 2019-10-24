Коллекторская компания НСВ расследует утечку данных клиентов банков

«Национальная служба взыскания» (НСВ), сотрудник которой был задержан ранее 24 октября полицией по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, проведет расследование обстоятельств дела.

«В настоящее время мы проводим собственное расследование в связи с потенциальной причастностью сотрудника компании к этим действиям», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

После того как МВД сообщило о задержании сотрудника НСВ, Сбербанк заявил, что расторгнет договор с компанией.

«В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

На сайте НСВ указано, что компания работает в 83 из 85 регионов России, в 72 из которых открыты филиалы и представительства, и оказывает «полный спектр услуг на всех этапах работы с просроченной задолженностью» не только в России, но и в 120 странах мира.