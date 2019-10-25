Коллекторская служба признала хищение их сотрудником клиентских данных

В НСВ заверили, что задержанный сотрудник имел доступ к ограниченному сегменту данных клиентов одного из банков. Сотрудник этой фирмы подозревается в хищении данных клиентов Сбербанка и других банков

В «Национальной службе взыскания» (НСВ), называющей себя одним из лидеров на российском рынке коллекторских услуг, признали, что один из сотрудников компании «похитил и пытался реализовать» персональные данные. В то же время в НСВ заверили, что злоумышленник имел доступ лишь к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров компании.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам «НСВ» не обнаружено», — говорится в сообщении компании.

Накануне, 24 октября, МВД объявило о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. В свою очередь Сбербанк, служба безопасности которого помогала полиции вычислить злоумышленника, заявил, что расторгнет договор с НСВ в связи с «утратой доверия».

В НСВ принесли извинения пострадавшему партнеру (не раскрыв при этом, кому именно адресованы извинения) и его клиентам, назвав случившееся чрезвычайным происшествием, которого не было за все 15 лет работы компании.