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Финансы ,  
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Коллекторская служба признала хищение их сотрудником клиентских данных
В НСВ заверили, что задержанный сотрудник имел доступ к ограниченному сегменту данных клиентов одного из банков. Сотрудник этой фирмы подозревается в хищении данных клиентов Сбербанка и других банков

В «Национальной службе взыскания» (НСВ), называющей себя одним из лидеров на российском рынке коллекторских услуг, признали, что один из сотрудников компании «похитил и пытался реализовать» персональные данные. В то же время в НСВ заверили, что злоумышленник имел доступ лишь к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров компании.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам «НСВ» не обнаружено», — говорится в сообщении компании.

Накануне, 24 октября, МВД объявило о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. В свою очередь Сбербанк, служба безопасности которого помогала полиции вычислить злоумышленника, заявил, что расторгнет договор с НСВ в связи с «утратой доверия».

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В НСВ принесли извинения пострадавшему партнеру (не раскрыв при этом, кому именно адресованы извинения) и его клиентам, назвав случившееся чрезвычайным происшествием, которого не было за все 15 лет работы компании.

«Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента. Мы уже сотрудничаем со следствием, а также проводим собственное внутреннее расследование. ООО «НСВ» усилит меры безопасности и проведет полный аудит процессов и мер по защите данных», — подчеркивается в сообщении компании.

По данным НСВ, ее филиалы и представительства открыты в 72 регионах России, компания оказывает услуги более 90 из ста крупнейших банков России, кроме того, с ней сотрудничают страховые компании, лизинговые и факторинговые предприятия и т.д.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, личные данные
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