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Общество ,  
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СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
Продавцы базы данных на черном рынке заверяют в том, что она актуальна. В Сбербанке утечку опровергают
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени. «Известия» утверждают, что в базе есть данные на 11,5 тыс. граждан, которые брали кредит в кредитной организации. В самом Сбербанке утечку данных опровергли.

По информации РБК, объявление о продаже данных клиентов Сбербанка — держателей кредитных карт, получателей потребительских кредитов, а также должников по этим продуктам - появилось в интернете 13 октября. Через десять дней продавец закрыл объявление.

Продавец в объявлении в интернете действительно утверждал, что у него есть база из 11.5 тыс. записей. В переписке с корреспондентом РБК он уточнил, что база увеличилась и превышает 1 млн данных, 80 тыс. из которых - это должники.

РБК ознакомился с пробником из 26 записей - одну запись прислал продавец, остальные - источник. В них содержатся ФИО, паспортные данные, несколько номеров телефонов, номер счета, сумма и срок кредита, а также сумма просроченной задолженности, дата образования просрочки и последнего платежа. Они обозначены как клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений.

Часть фигурантов по номеру телефона, имени, отчеству и первой букве фамилии находятся в системе Сбербанк.Онлайн, но не все.

В ответ на вопросы РБК представитель Сбербанка сказал: «Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов». Источник, близкий к банку, сообщил, что это данные из старой базы, а на банк совершается информационная атака.

Ранее Сбербанк признал утечку данных клиентов-держателей кредитных карт, которая произошла в уральском отделении банка. Об утечке в начале октября сообщил «Коммерсантъ». Тогда в объявлении, размещенном на черном рынке, утверждалось, что в распоряжении злоумышленников имеются 60 млн записей. Близкий к ЦБ источник рассказал газете, что речь может идти о «выгрузке базы» банка.

Сначала Сбербанк подтвердил информацию только об утечке 200 данных клиентов Уральского территориального банка Сбербанка. Позже банк признал, что в сети оказались еще 5 тыс. данных из этой же базы.

По данным банка, в утечке виноват один из сотрудников, в конце сентября он в несколько траншей продал эту базу в даркнете одной из преступных групп.

Авторы: Евгения Чернышова, Артем Филипенок
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