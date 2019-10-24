СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Продавцы базы данных на черном рынке заверяют в том, что она актуальна. В Сбербанке утечку опровергают

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». Ее продавец сообщил изданию, что речь идет о данных по заемщикам, накопленных с 2015 года до недавнего времени. «Известия» утверждают, что в базе есть данные на 11,5 тыс. граждан, которые брали кредит в кредитной организации. В самом Сбербанке утечку данных опровергли.

По информации РБК, объявление о продаже данных клиентов Сбербанка — держателей кредитных карт, получателей потребительских кредитов, а также должников по этим продуктам - появилось в интернете 13 октября. Через десять дней продавец закрыл объявление.

Продавец в объявлении в интернете действительно утверждал, что у него есть база из 11.5 тыс. записей. В переписке с корреспондентом РБК он уточнил, что база увеличилась и превышает 1 млн данных, 80 тыс. из которых - это должники.

РБК ознакомился с пробником из 26 записей - одну запись прислал продавец, остальные - источник. В них содержатся ФИО, паспортные данные, несколько номеров телефонов, номер счета, сумма и срок кредита, а также сумма просроченной задолженности, дата образования просрочки и последнего платежа. Они обозначены как клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений.

Часть фигурантов по номеру телефона, имени, отчеству и первой букве фамилии находятся в системе Сбербанк.Онлайн, но не все.