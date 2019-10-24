МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

В отношении задержанного жителя Волгограда заведено уголовное дело за незаконное получение и разглашение банковской тайны

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.

«По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Установлено, что он проживал в городе Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

Накануне, 23 октября, «Коммерсантъ» сообщил, что на черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка. В свою очередь «Известия» сообщили, что приобрели тестовый фрагмент базы, в которой содержатся данные 11,5 тыс. человек, бравших в Сбербанке кредиты.

«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — заявили в пресс-службе Сбербанка.