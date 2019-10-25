Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Должностные лица безответственно относятся к вопросам профилактики ЧС, у них нет четкого подхода к прогнозированию подобных ситуаций, считает секретарь Совбеза. Он потребовал подвергнуть бесхозные ГТС «особой ревизии»

Фото: РИА Новости

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций. Об этом в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Этот случай и другие подобные чрезвычайные ситуации являются следствием формального подхода к выполнению задач, а также отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению ЧС, заявил он.

«Вопиющие нарушения требований безопасности, пренебрежение жизнью и здоровьем людей привели к трагическим последствиям», — добавил секретарь Совбеза.

Патрушев потребовал от региональных властей подвергнуть все без исключения бесхозные гидротехнические сооружения «особой ревизии». «И вообще, бесхозных ГТС быть не должно», — отметил он.

Секретарь Совбеза добавил, что оценку действиям должностных лиц в связи с природными ЧС текущего года в Сибири должно дать следствие. «Отсутствие на местах эффективной предупредительно-профилактической работы приводит к нанесению вреда здоровью и гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры. Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы и средства на ликвидацию этих последствий», — заявил он (цитата по ТАСС).