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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Должностные лица безответственно относятся к вопросам профилактики ЧС, у них нет четкого подхода к прогнозированию подобных ситуаций, считает секретарь Совбеза. Он потребовал подвергнуть бесхозные ГТС «особой ревизии»
Фото: РИА Новости

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций. Об этом в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Этот случай и другие подобные чрезвычайные ситуации являются следствием формального подхода к выполнению задач, а также отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению ЧС, заявил он.

«Вопиющие нарушения требований безопасности, пренебрежение жизнью и здоровьем людей привели к трагическим последствиям», — добавил секретарь Совбеза.

Патрушев потребовал от региональных властей подвергнуть все без исключения бесхозные гидротехнические сооружения «особой ревизии». «И вообще, бесхозных ГТС быть не должно», — отметил он.

Секретарь Совбеза добавил, что оценку действиям должностных лиц в связи с природными ЧС текущего года в Сибири должно дать следствие. «Отсутствие на местах эффективной предупредительно-профилактической работы приводит к нанесению вреда здоровью и гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры. Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы и средства на ликвидацию этих последствий», — заявил он (цитата по ТАСС).

Фотогалерея 
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Прорыв дамбы на реке Сейба в Кургинском районе Красноярского края произошел в ночь на 19 октября. Вода смыла два общежития, в которых жили рабочие золотого прииска. По последним данным, в результате погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Дамбой владеет золотодобывающее предприятие «Сисим», принадлежащее холдингу «Сибзолото». По данным холдинга, травмы получили 44 человека. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц). В качестве приоритетной версии происшествия СК назвал нарушения при проведении золотодобывающих работ. В ведомстве также не исключали, что инциденту могло предшествовать разрушение еще одной дамбы, которая находилась выше по течению.

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Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

Гендиректора компании «Сисим» Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова задержали. 21 октября суд арестовал Ковалькова на два месяца.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Николай Патрушев, Красноярский край, дамба
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