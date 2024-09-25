Экс-управляющего столовыми «Военторг-Восток» обвинили в краже продуктов

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Бывший управляющий столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазан Саидов арестован по делу о растрате, сообщается в телеграм-канале Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК).

Саидову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

Следствие установило, что Минобороны и «Военторг» заключили многомиллионный контракт по оказанию услуг питания для военнослужащих в Хабаровском крае. По версии СК, Саидов воспользовался служебным положением и «под видом получения продуктов для организации питания военнослужащих совершил их хищение в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей». Похищенные продукты Саидов продал в Хабаровском крае.

Преступные действия, по версии следствия, охватывают два периода — с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го.

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