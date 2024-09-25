Экс-управляющего столовыми «Военторг-Восток» обвинили в краже продуктов
Бывший управляющий столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазан Саидов арестован по делу о растрате, сообщается в телеграм-канале Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК).
Саидову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).
Следствие установило, что Минобороны и «Военторг» заключили многомиллионный контракт по оказанию услуг питания для военнослужащих в Хабаровском крае. По версии СК, Саидов воспользовался служебным положением и «под видом получения продуктов для организации питания военнослужащих совершил их хищение в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей». Похищенные продукты Саидов продал в Хабаровском крае.
Преступные действия, по версии следствия, охватывают два периода — с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го.
Материал дополняется.
Умер актер Роман Мадянов
Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри
Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог
Израиль начал военную операцию в Ливане
Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»
Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов