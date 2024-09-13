Фигуранта дела о завышении цен для «Военторга» не стали отправлять в СИЗО

Михайлова поместили под домашний арест на два месяца. Он подозревается в завышении цен при исполнении госконтрактов с «Военторгом» на ₽115 млн. Гендиректор последнего Павлов также арестован по делу о хищении, он не признает вину

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест гендиректора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова, задержанного по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Михайлова поместили под домашний арест на два месяца. Следствие просило отправить мужчину под стражу.

О задержании Михайлова Следственный комитет сообщил накануне. Дело против него завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов с АО «Военторг», заключенных на сумму свыше 115 млн руб. Следственный комитет также начал проверки в отношении должностных лиц «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны на предмет причастности к преступлению.

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Ленбытхим» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1997-м. Выручка компании в 2023-м составила 911,46 млн руб., прибыль — 80,98 млн руб. Компания занимается производством бытовой химии.

У самого Михайлова и членов его семьи нашли множество объектов недвижимости и автомобилей общей стоимостью 100 млн руб. Следствие проверяет законность их приобретения.

Ранее, в конце июля, был задержан гендиректор «Военторга» Владимир Павлов. Позже его арестовали по обвинению в хищении при исполнении госконтракта. По версии следствия, Павлов и его подчиненные с 2019 по 2022 год продавали Минобороны гигиенические наборы по завышенным ценам. В частности, речь идет о наборах с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвой и швейными принадлежностями, стоимость поставок составила 625 млн руб. Следствие считает, что стоимость была завышена на более чем 400 млн руб.

Павлов не признал вину и выразил готовность уволиться сразу после освобождения из-под стражи. «Чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства», — сказал он.