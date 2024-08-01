Следствие попросило арестовать фигурантов дела «Военторга»
Следователи МВД попросили арестовать фигурантов уголовного дела о хищении сотрудниками «Военторга» средств бюджета при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, сообщила представитель полиции Ирина Волк.
Следствие полагает, что руководитель «Военторга» и его подчиненные с 2019 по 2022 год продали Минобороны гигиенические наборы с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвенным станком и швейными принадлежностями по завышенной на более 400 млн руб. цене — за 625 млн руб.
МВД не уточняло имя главы «Военторга», но с 2012 года гендиректором компании является Владимир Павлов. Согласно системе «Спарк», вместе с Павловым задержан бизнесмен Тимур Исаков, прежде он возглавлял «Военторг-ритейл», пишет ТАСС.
Суд арестовал имущество фигурантов.
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