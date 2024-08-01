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Глава «Военторга» в суде не признал вину по делу о хищении

Владимир Павлов
Владимир Павлов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Руководитель «Военторга» Владимир Павлов на заседании суда по мере пресечения не признал вину по делу о хищении денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, передает корреспондент РБК.

Ранее МВД не уточняло имя главы «Военторга».

Руководителя компании задержали 31 июля, ему и его сообщникам грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере.

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Фото:ТАСС

По данным следствия, Павлов и его подчиненные с 2019 по 2022 год продавали Министерству обороны гигиенические наборы по завышенной цене. Стоимость наборов с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвенным станком и швейными принадлежностями составила 625 млн руб., что более чем на 400 млн руб. дороже положенного.

Вместе с Павловым был задержан бизнесмен Тимур Исаков, прежде он возглавлял «Военторг-ритейл». 1 августа следователи МВД попросили арестовать фигурантов уголовного дела.

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