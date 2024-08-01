Глава «Военторга» в суде не признал вину по делу о хищении
Руководитель «Военторга» Владимир Павлов на заседании суда по мере пресечения не признал вину по делу о хищении денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, передает корреспондент РБК.
Ранее МВД не уточняло имя главы «Военторга».
Руководителя компании задержали 31 июля, ему и его сообщникам грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере.
По данным следствия, Павлов и его подчиненные с 2019 по 2022 год продавали Министерству обороны гигиенические наборы по завышенной цене. Стоимость наборов с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвенным станком и швейными принадлежностями составила 625 млн руб., что более чем на 400 млн руб. дороже положенного.
Вместе с Павловым был задержан бизнесмен Тимур Исаков, прежде он возглавлял «Военторг-ритейл». 1 августа следователи МВД попросили арестовать фигурантов уголовного дела.
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья
Подборка каналов РБК в Telegram