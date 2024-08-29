Глава «Военторга» Павлов заявил судье о готовности уйти с должности

Владимир Павлов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Гендиректор компании «Военторг» Владимир Павлов, обвиняемый в хищении при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, заявил на суде, что готов уволиться сразу после освобождения из-под стражи. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства, я готов немедленно после освобождения из-под ареста, уволиться с поста руководителя «Военторга», что, если честно, давно пытался сделать», — сказал он во время слушания в Мосгорсуде.

Павлова задержали 31 июля.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, эта статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Мещанский районный суд Москвы отправил главу «Военторга» под арест до 30 сентября.

По версии следствия, Павлов и его подчиненные с 2019 по 2022 год продавали Минобороны гигиенические наборы по завышенной цене. Так, стоимость наборов с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвенным станком и швейными принадлежностями составила 625 млн руб., что более чем на 400 млн руб. дороже положенного.

В ходе слушания об избрании меры пресечения прокурор, поддержав ходатайство следствия об аресте, отметил, что в деле имеются «неустановленные соучастники», а несколько свидетелей «находятся в подчинении у Павлова».

Гендиректор «Военторга» вину не признал.