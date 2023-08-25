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РПЦ и реституция ,  
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Синод РПЦ сменил наместников двух лавр России

Синод РПЦ сменил наместников Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавры
Сюжет
РПЦ и реституция
Наместником Троице-Сергиевой лавры стал ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Кирилл. Руководителем Александро-Невской лавры назначен епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин
Троице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра (Фото: Александр Гришин / Global Look Press)

Синод Русской православной церкви на заседании 24 августа в Петербурге сменил настоятелей Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавры. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Наместником Троице-Сергиевой лавры стал епископ Звенигородский Кирилл, ректор Московской духовной академии. Ранее эту должность занимал епископ Сергиево-Посадский Фома. Помимо того, Фома оставил пост председателя комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь. Им стал архиепископ Егорьевский Матфей.

Синод утвердил решение об освобождении от должности наместника Александро-Невской лавры Назария, имевшего сан епископа Кронштадтского. Теперь он будет называться епископом Никольским и Кузнецким. Новым настоятелем монастыря стал епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, ранее служивший в Мордовии. Он оставит управление своей епархией и получит титул Кронштадтский.

Присвоение монастырю статуса лавры — прерогатива синода. Лаврами могут быть как ставропигиальные, так и епархиальные монастыри. Сейчас в России существуют две лавры: Александро-Невская в Петербурге и Троице-Сергиева под Москвой.

Один из старейших по времени основания монастырей Киевской Руси — Киево-Печерская лавра. Нижняя лавра находилась в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (после начала военных действий на Украине она объявила о своей независимости от РПЦ), а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В декабре 2022 года лавру перерегистрировали на Православную церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической.

23 августа власти Санкт-Петербурга одобрили передачу РПЦ здания Благовещенской усыпальницы на территории Александро-Невской лавры. С советских времен она находилась в ведении Музея городской скульптуры. В мае директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал договор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом о передаче РПЦ саркофага, в котором хранились мощи Александра Невского, основную часть гробницы перевезут в Александро-Невскую лавру до 1 декабря 2023 года, остальную — по завершении реставрации, проводимой Эрмитажем с 2011 года.

В том же месяце президент Владимир Путин принял решение о передаче РПЦ иконы Андрея Рублева «Троица», написанной в XV веке, из Государственной Третьяковской галереи. 3 июня «Троицу» перевезли в храм Христа Спасителя, где ее выставили к празднованию Троицы (в этом году пришлось на 4 июня). По 18 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме. Затем ее привезли в реставрационный центр Грабаря, откуда передадут на постоянное хранение Троице-Сергиевой лавре. Как уточнили в РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующим продлением. Против передачи иконы выступали сотрудники Третьяковки и искусствоведы. Эксперты предупреждали, что любая перевозка грозит «полной катастрофой и гибелью памятника» из-за хрупкого состояния.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РПЦ Синод Троице-Сергиева лавра
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