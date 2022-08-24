Рослесхоз заявил, что пожар в Рязанской области не угрожает Подмосковью

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Угрозы соседним регионам от пожара в Рязанской области нет, сообщил РБК руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

«Угрозы [для соседних регионов] от рязанского пожара нет, но он довольно непростой, работы по ликвидации продолжаются», — сказал Советников.

По его словам, у лесных пожаров на большой площади есть несколько кромок. «Большую часть кромок мы локализовали, то есть через них пожар не распространяется. Мы их отбили с помощью тяжелой техники, бульдозеров, создали надежные минерализованные полосы. <...> Есть несколько кромок, которые сейчас активно дотушивают», — рассказал он РБК.

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