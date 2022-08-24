Лесной пожар в Рязанской области. Карта

18 августа губернатор Рязанской области сообщил о лесном пожаре площадью 181 га. Запах гари дошел до столицы. К 24 августа площадь рязанских пожаров составляет 183 га. Их расположение и направление ветра — на карте РБК

По сообщению МЧС России от 24 августа, тушение рязанских пожаров происходит круглосуточно. В ликвидации огня задействованы более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Жаркая погода и ветер с порывами до 10 м/с осложняют тушение.

По утверждению директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева, рязанские пожары движутся в сторону Шатурского района Подмосковья. С понедельника, 22 августа, в городском округе Шатура установлен особый противопожарный режим.

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ТАСС сообщил, что содержание черного углерода от дыма лесных пожаров в воздухе Москвы выросло до десяти раз и с ночи воскресенья до полудня понедельника превышало загрязнение воздуха от выбросов транспорта и промышленности. Утром 24 августа во Владимир дошел смог от рязанских лесных пожаров, сообщило местное СМИ «Губерния 33».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ветер в столичном регионе поменяет направление с четверга-пятницы и обусловит уменьшение смога от лесных пожаров.