Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Лесной пожар в Рязанской области. Карта Общество, 19:19
Города, которые признали новыми миллионниками: репортаж из Воронежа Life, 19:18
Корейские фанаты Илона Маска скупили акций Tesla на $15 млрд Инвестиции, 19:10
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 19:05
Биржевая цена газа в Европе превысила $3100 впервые с 8 марта Инвестиции, 19:01
Bloomberg узнал, что Россия предложила скидку на нефть странам Азии Бизнес, 18:56
В Петербурге простились с погибшим на Украине рядовым Политика, 18:53
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 18:53
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минсельхоз предложил обязать землевладельцев тушить пожары Недвижимость, 18:50
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 18:42
Патрушев предупредил о самоуничтожении Украины Политика, 18:42
Площадь пожара на складе в Отрадном выросла в десять раз Город, 18:41
Минюст внес «Граждан СССР» в список экстремистских организаций Политика, 18:36
У газеты «Ведомости» сменился собственник Технологии и медиа, 18:35
Общество ,  

Лесной пожар в Рязанской области. Карта

18 августа губернатор Рязанской области сообщил о лесном пожаре площадью 181 га. Запах гари дошел до столицы. К 24 августа площадь рязанских пожаров составляет 183 га. Их расположение и направление ветра — на карте РБК

По сообщению МЧС России от 24 августа, тушение рязанских пожаров происходит круглосуточно. В ликвидации огня задействованы более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. Жаркая погода и ветер с порывами до 10 м/с осложняют тушение.

По утверждению директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева, рязанские пожары движутся в сторону Шатурского района Подмосковья. С понедельника, 22 августа, в городском округе Шатура установлен особый противопожарный режим.

Video

ТАСС сообщил, что содержание черного углерода от дыма лесных пожаров в воздухе Москвы выросло до десяти раз и с ночи воскресенья до полудня понедельника превышало загрязнение воздуха от выбросов транспорта и промышленности. Утром 24 августа во Владимир дошел смог от рязанских лесных пожаров, сообщило местное СМИ «Губерния 33».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ветер в столичном регионе поменяет направление с четверга-пятницы и обусловит уменьшение смога от лесных пожаров.

Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Светлана Прохорова
лесные пожары Рязанская область
Материалы по теме
Последствия пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Карта
Общество
Рослесхоз заявил, что пожар в Рязанской области не угрожает Подмосковью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter