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Собянин заявил о стабильной ситуации с пожарами в Москве и Подмосковье

Сергей Собянин (в центре) во время выездного координационного совещания по вопросам пожароопасной обстановки
Сергей Собянин (в центре) во время выездного координационного совещания по вопросам пожароопасной обстановки (Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы)

Ситуация с лесными пожарами в Подмосковье остается стабильной, серьезных возгораний на территории региона нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом о ликвидации природных пожаров в регионах России, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В самом Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьезных возгораний нет», — утверждает Собянин.

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Он объяснил стабильную ситуацию тем, что во время пожаров 2010 года Владимир Путин поручил обводнить торфяники в Московской области.

«Большая была программа, она была реализована в течение 2010–2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет», — пояснил мэр.

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Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сказал в эфире телеканала «Россия 24», что общая площадь активных пожаров в регионе составляет 180 га, а всего огнем было пройдено 9 тыс. га. Утром 24 августа в МЧС сообщили «Интерфаксу», что площадь возгорания выросла до 183 га. Малков признал, что сейчас огонь угрожает пяти населенным пунктам. В регионе действует режим ЧС.

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Москвичи начали жаловаться на запах гари и смог 17 августа. Дым в столицу и Московскую область пришел из соседней Рязанской области, где продолжают гореть леса. Тушить их отправили пожарные подразделения из Москвы и служащих Минобороны. В региональном управлении МЧС РБК уточнили, что к 23 августа в тушении рязанских лесов принимали участие 1,7 тыс. единиц техники и более 9 тыс. человек.

Утром 24 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что в ближайшие два дня концентрация смога в городе сократится. При этом он уточнил, что за все время борьбы с пожарами объем вредных веществ в воздухе не превышал допустимых значений.

«Да, запах доставляет дискомфорт, ситуация неприятная, но нет того ощущения, что было в 2010 году, когда ПДК (предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. — РБК) была превышена в десятки раз», — сказал синоптик.

В 2010 году в Подмосковье также разгорелись пожары — ежедневно по области появлялись до 50 новых очагов. Смог появился в столице в июле и сохранялся в течение месяца. Концентрация вредных веществ в воздухе периодически превышала норму в десять и более раз. Едкий густой дым нарушал работу аэропортов и срывал массовые мероприятия, запах гари ощущался даже в метро.

Погода в самой Рязанской области по-прежнему остается жаркой, что способствует распространению огня. Региональное МЧС предупредило, что 23–25 августа воздух прогреется до плюс 35.

Теги
Москва Сергей Собянин пожары Рязанская область Московская область
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