При тушении пожаров в Рязанской области погиб человек

Фото: МЧС России

Один человек погиб при тушении пожаров в Рязанской области. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали ТАСС, а также Telegram-каналы Baza и Mash.

«При тушении пожаров погиб один человек и один пострадал», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, погибший — водитель поливомоечной машины, уточнил он.

ТАСС также сообщает, что сгорели пять «Камазов», которые были задействованы в тушении пожаров.

По данным Mash, погиб пожарный в Клепиковском районе Рязанской области. По данным Baza, сгорела и техника, на которой работал погибший, а сам он был сотрудником МЧС, работал в Москве и в Рязань прибыл для помощи коллегам.

Однако в МЧС опровергли в разговоре с РБК информацию о том, что их сотрудник погиб в Рязанской области. Информация о гибели сотрудника МЧС при тушении пожаров в Рязанской области не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.