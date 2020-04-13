В ВОЗ оценили угрозу повторного заражения переболевших COVID-19

Медики из разных стран уже сообщали о случаях повторного заражения COVID-19. В ВОЗ считают, что пока недостаточно данных, чтобы говорить об иммунитете у переболевших

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У ученых пока недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос, может ли вновь заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 человек, который уже ей переболел. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает CNBC.

«Что касается выздоровления и повторного заражения, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это неизвестно», — сказал Райан.

В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове рассказал о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время как у других уровень ответа был высок. Но означает ли это наличие у второй части обследованных иммунитета к повторному заражению COVID-19, это «другой вопрос», отметила ван Керхове. По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19 (сейчас в мире их более 300 тыс.), чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет и как долго он может защищать человека.

По словам Райана, повторное заражение человека вирусной инфекцией, которой он уже переболел, не редкость. Обычно такое происходит, когда вирус в организме был не полностью уничтожен.

В апреле Центр по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи сообщил, что у более чем 50 пациентов, признанных ранее излечившимися от COVID-19, вновь был обнаружен коронавирус. О повторных заражениях сообщали также медики из Таиланда.