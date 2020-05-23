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Директор Центра Гамалеи оценил шансы повторно заразиться коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Полностью выздоровевший не может повторно заболеть коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает», — сказал ученый.

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Александр Гинцбург

Директор НИИ пояснил, что необходимо различать два явления, «чисто внешне» очень похожие на повторное заражение коронавирусом. В результате перенесенного заболевания человек может становиться носителем. «Это во многих случаях может быть тождественно тому, что он не полностью выздоровел», — отметил Гинцбург.

Кроме того, уже зараженный человек может продолжить болеть из-за ослабления организма. «Возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть», — добавил Гинцбург.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 9434 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 335 882 человек.

Президент Владимир Путин накануне заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус
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