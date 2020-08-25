Вновь заболевшего COVID-19 главу Тувы отправили на обследование в Москву

Шолбан Кара-оол (Фото: Global Look Press)

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который сообщил о повторном заражении COVID-19, направлен в Москву для дополнительного обследования. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главы.

В пресс-службе пояснили, что глава республики был направлен на дополнительное обследование в Москву в связи с тем, что последствия инфекции не изучены в достаточной степени.

«Самочувствие Главы Тувы Шолбана Кара-оола расценивается как стабильное и удовлетворительное, что подтверждают результаты общих анализов. Повышенная температура связана с ковидной интоксикацией. Все необходимое лечение оказано в Кызыле», — рассказали в пресс-службе со ссылкой главного врача Инфекционной больницы республики Анну Сарыглар.

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