В Минздраве объяснили данные о повторном заражении коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Повторное заражение коронавирусом может быть связано с особенностями иммунной системы пациента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили в ведомстве, повторное заражение случается редко, а причиной этого могут быть особенности иммунной системы конкретного человека. Вакцины смогут сформировать стойкий продолжительный иммунитет, который защитит от заражения, добавили в Минздраве.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что в его регионе медицинский работник в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией.

В мае в республиканскую инфекционную больницу Бурятии повторно госпитализировали пациентку, переболевшую COVID-19. По словам главврача Татьяны Сымбеловой, женщину выписали после двух отрицательных тестов на COVID-19, однако через 16 дней у нее снова диагностировали коронавирус. Позже минздрав Бурятии сообщил, что в этом случае речь шла не о повторном заражении, а об «особенности рецидивирующего течения COVID-19».