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Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции

За первое полугодие 2020 года число разводов снизилось почти на 35% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Статистика по месяцам показывает, что падение пришлось на действие режима самоизоляции. В июне показатель резко вырос
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России зафиксирован рост числа разводов после снятия режима самоизоляции, следует из данных Росстата, внимание на которые обратили «Известия». В стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. Это практически соответствует показателю того же периода прошлого года (46,9 тыс.) и почти в 2,5 раза больше, чем в мае 2020-го.

В целом за январь—июнь 2020 года в стране зарегистрировали 220,7 тыс. бракоразводных процессов. Это на 34,7% меньше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года (297 тыс.).

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Как отмечает газета, статистика по месяцам свидетельствует, что падение показателя пришлось на действие режима самоизоляции и других ограничительных мер, установленных из-за коронавируса. Ведомство зафиксировало снижение уже в марте, а пик падения пришелся на апрель: в этом месяце в России зарегистрировали 13,8 тыс. разводов (в апреле 2019-го — 53,7 тыс.). В мае, когда ограничения продолжали действовать, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, показатель вырос до 19 тыс. В июне число разводов резко выросло.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Замглавы Росстата Павел Смелов заявил «Известиям», что в июле тенденция, скорее всего, продолжится. «Правда, и тут есть одно «но». Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы», — отметил он. Полная картина влияния самоизоляции на число бракоразводных процессов станет ясна к концу года, указал Смелов.

Росстат зафиксировал самый высокий коэффициент разводимости (количество разводов на 1 тыс. населения) в январе—июне 2020 года в Республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО (4,2%), Калининградской (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%). По словам Смелова, кроме традиционных причин высокого уровня разводов на Дальнем Востоке в этом году сыграл роль и тот факт, что пандемия и ограничительные меры появились в этих регионах позже.

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Самый низкий коэффициент разводимости за тот же период зарегистрировали в Чечне и Ингушетии (по 0,6%), Дагестане (1,1%) и Северной Осетии — Алании (1,7%), а также в Туве (1,6%).

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима самоизоляции в столице 29 марта. В течение последующих нескольких дней аналогичные режимы были введены в российских регионах. Кроме того, с конца марта по 12 мая в стране действовал единый период нерабочих дней. Ограничения, связанные с коронавирусом, начали снимать в июне.

31 марта Минюст предложил властям регионов приостановить в России государственную регистрацию заключения браков и разводов. Свое предложение ведомство объяснило «неблагоприятной обстановкой», сложившейся в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на рекомендации, регистрацию и расторжение браков приостанавливали лишь в нескольких регионах, например, в Санкт-Петербурге. В начале апреля премьер Михаил Мишустин поручил наладить в стране дистанционную регистрацию браков. Мера действовала, в частности, в московских ЗАГСах.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Росстат, разводы, самоизоляция
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