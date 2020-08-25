Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции

За первое полугодие 2020 года число разводов снизилось почти на 35% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Статистика по месяцам показывает, что падение пришлось на действие режима самоизоляции. В июне показатель резко вырос

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России зафиксирован рост числа разводов после снятия режима самоизоляции, следует из данных Росстата, внимание на которые обратили «Известия». В стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. Это практически соответствует показателю того же периода прошлого года (46,9 тыс.) и почти в 2,5 раза больше, чем в мае 2020-го.

В целом за январь—июнь 2020 года в стране зарегистрировали 220,7 тыс. бракоразводных процессов. Это на 34,7% меньше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года (297 тыс.).

Как отмечает газета, статистика по месяцам свидетельствует, что падение показателя пришлось на действие режима самоизоляции и других ограничительных мер, установленных из-за коронавируса. Ведомство зафиксировало снижение уже в марте, а пик падения пришелся на апрель: в этом месяце в России зарегистрировали 13,8 тыс. разводов (в апреле 2019-го — 53,7 тыс.). В мае, когда ограничения продолжали действовать, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, показатель вырос до 19 тыс. В июне число разводов резко выросло.