Минюст предложил приостановить из-за вируса регистрацию браков и разводов

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Министерство юстиции предложило приостановить в России государственную регистрацию заключения браков и разводов. Свое предложение Минюст объяснил «неблагоприятной обстановкой», сложившейся в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

В обращении Минюста к властям регионов России предлагается перенести уже назначенные бракосочетания «на более поздний срок». В качестве возможного варианта в сообщении пресс-службы ведомства указывается «после 1 июня 2020 года».

«В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — говорится в сообщении Минюста.

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