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ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московские отделы ЗАГС продолжат регистрировать заключение и расторжение браков в неторжественной обстановке без гостей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЗАГС, поступившем в РБК.

Торжественные регистрации заключения брака, а также выездные регистрации временно приостановлены в целях предотвращения распространения коронавируса в Москве.

«Жители [столицы] все так же могут зарегистрировать брак в период действия указа [президента о режиме самоизоляции]. Подать заявление на регистрацию брака на доступные даты можно только онлайн — через Единый портал государственных услуг», — сообщили в пресс-службе.

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Если молодожены подали заявление на ближайшие даты, но хотят перенести регистрацию, они должны заполнить соответствующее заявление и направить на почту zags-shtab@mos.ru. При этом повторную пошлину платить не потребуется.

31 марта Министерство юстиции предложило властям регионов приостановить в России государственную регистрацию заключения браков и разводов. Свое предложение Минюст объяснил «неблагоприятной обстановкой», сложившейся в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце марта столичное управление ЗАГС сообщило, что всего с 30 марта по 5 апреля было подано около 1 тыс. заявлений на заключение брака. В период с 23 по 29 марта было заключено 650 браков, 20% церемоний перенесли.

Теги: Москва, регистрация, работа, брак, ЗАГС, новости РБК
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