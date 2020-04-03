ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Московские отделы ЗАГС продолжат регистрировать заключение и расторжение браков в неторжественной обстановке без гостей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЗАГС, поступившем в РБК.

Торжественные регистрации заключения брака, а также выездные регистрации временно приостановлены в целях предотвращения распространения коронавируса в Москве.

«Жители [столицы] все так же могут зарегистрировать брак в период действия указа [президента о режиме самоизоляции]. Подать заявление на регистрацию брака на доступные даты можно только онлайн — через Единый портал государственных услуг», — сообщили в пресс-службе.

Если молодожены подали заявление на ближайшие даты, но хотят перенести регистрацию, они должны заполнить соответствующее заявление и направить на почту zags-shtab@mos.ru. При этом повторную пошлину платить не потребуется.