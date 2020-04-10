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Социологи назвали главные потери россиян из-за самоизоляции

Сложнее всего, как показал опрос, приходится тем, кто оказался в самоизоляции с семьей и детьми, но продолжает работать дистанционно
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После перехода на самоизоляцию россиянам недостает не походов по ресторанам или магазинам, а самых обычных прогулок, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

О том, что они соблюдают режим самоизоляции, заявили 74% респондентов. Почти половина из них скучают по возможности просто прогуляться по улице (49%, допускалось несколько ответов), почти столько же хотели бы поскорее увидеться с друзьями и близкими (47%). Кроме того, в список наиболее распространенных желаний вошли:

  • живое общение — 29%;
  • досуг, развлечения, кино и т.д. — 23%;
  • шопинг — 20%;
  • работа в коллективе — 19%;
  • занятия спортом — 13%.

12% участников опроса признались, что в условиях, когда все вынуждены сидеть дома, им больше всего не хватает возможности побыть одному, отдельно от остальных домочадцев. Столько же человек (12%) из-за самоизоляции оказались разделены с родными и живут в одиночестве, а среди людей старше 55 лет доля одиночек достигает 25%. Однако большинство респондентов изолировалось вместе с родными: 42% — с детьми, 36% — с родственниками и супругами, но без детей.

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«Быть одному иногда не тяжелее, чем быть с семьей. В обеих группах — среди тех, кто изолирован вместе с домочадцами, и среди проводящих самоизоляцию в одиночестве, — каждый пятый указал, что испытывает сильную подавленность, стресс», — говорится в отчете.

6% респондентов пожаловались на серьезные ссоры с домочадцами, а 2% рассказали, что уже обсуждали с супругами развод.

«На случаи семейного насилия жаловалось менее 1% опрошенных, находящихся в самоизоляции. Следует учитывать, что данная тема является сенситивной — не все респонденты готовы отвечать на подобные вопросы искренне, доли могут быть занижены», — отмечают социологи.

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Большинство находящихся на самоизоляции россиян возможности работать дистанционно не имеет, на удаленку перешли только 29% респондентов — 32% в Москве и 24% — в городах с населением менее 500 тыс. человек.

Кому же на самоизоляции приходится сложнее других? По мнению организаторов опроса, это две категории людей:

  • те, кто оказался в самоизоляции с семьей и детьми и продолжает работать дистанционно;
  • те, кто оказался в одиночестве и не занял время ни работой, ни самообразованием, ни уходом за домом.

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Со стрессом находящиеся на самоизоляции россияне предпочитают бороться с помощью алкоголя. В том, что пить спиртное они стали больше, признались 7% респондентов, а об обращениях к психологам или психотерапевтам (в том числе на горячую линию психологической поддержки) рассказали менее 1%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, социологический опрос, самоизоляция
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