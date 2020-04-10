Социологи назвали главные потери россиян из-за самоизоляции

Сложнее всего, как показал опрос, приходится тем, кто оказался в самоизоляции с семьей и детьми, но продолжает работать дистанционно

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После перехода на самоизоляцию россиянам недостает не походов по ресторанам или магазинам, а самых обычных прогулок, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

О том, что они соблюдают режим самоизоляции, заявили 74% респондентов. Почти половина из них скучают по возможности просто прогуляться по улице (49%, допускалось несколько ответов), почти столько же хотели бы поскорее увидеться с друзьями и близкими (47%). Кроме того, в список наиболее распространенных желаний вошли:

живое общение — 29%;

досуг, развлечения, кино и т.д. — 23%;

шопинг — 20%;

работа в коллективе — 19%;

занятия спортом — 13%.

12% участников опроса признались, что в условиях, когда все вынуждены сидеть дома, им больше всего не хватает возможности побыть одному, отдельно от остальных домочадцев. Столько же человек (12%) из-за самоизоляции оказались разделены с родными и живут в одиночестве, а среди людей старше 55 лет доля одиночек достигает 25%. Однако большинство респондентов изолировалось вместе с родными: 42% — с детьми, 36% — с родственниками и супругами, но без детей.