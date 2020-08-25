Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа Общество, 00:24 У потерпевших по делу сестер Хачатурян заподозрили коронавирус Общество, 00:05 Работники увидели рост своей эффективности на удаленке Общество, 00:01 Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России Политика, 24 авг, 23:35 Власти разрешили принимать туристические группы в музеях и заповедниках Общество, 24 авг, 23:10 В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Общество, 24 авг, 23:04 ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального Политика, 24 авг, 22:59 Суд арестовал IT-эксперта Госдумы за мошенничество Общество, 24 авг, 22:56 Владельцы TikTok подали в суд на американское правительство Политика, 24 авг, 22:49 Чурикова оценила отказ от гендерного разделения наград на Берлинале Общество, 24 авг, 22:45 Омские врачи не нашли у Навального упомянутые медиками ФРГ вещества Политика, 24 авг, 22:33 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 24 авг, 22:19 СМИ сообщили о возможном отсутствии Кокорина на поле до конца сентября Спорт, 24 авг, 22:11 Эксперты предсказали доллар по ₽73 в начале сентября Инвестиции, 24 авг, 22:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Работники увидели рост своей эффективности на удаленке

Три четверти сотрудников сообщили, что их производительность в первые месяцы пандемии коронавируса выросла, следует из опроса BCG. Самым важным фактором, влияющим на их эффективность, работники назвали общение с коллегами
Фото: Max Kovalenko / Lichtgut / ТАСС
Фото: Max Kovalenko / Lichtgut / ТАСС

Около 75% работников из разных стран заявили, что в первые несколько месяцев пандемии коронавируса они сохранили или даже повысили свою производительность. Об этом говорится в опросе, проведенном международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) среди 12 тыс. сотрудников из компаний по всему миру (есть у РБК).

На фоне пандемии коронавируса компании перевели на удаленную работу около 40% персонала. Но если о сохранении или повышении эффективности сообщили три четверти сотрудников, то для коллективных задач этот показатель оказался ниже и составил 51%, сообщили эксперты. Данная статистика при этом справедлива как для тех, кто перешел на удаленку, так и для тех, кто остался работать на своих местах.

Всего опрошенные сотрудники называли четыре фактора, которые они связывают со своей производительностью при выполнении коллективных задач — независимо от того, работают они в офисе или в удаленном режиме. Это социальные связи, психологическое и физическое состояние, а также доступность нужных рабочих инструментов.

Самым важным фактором оказались социальные связи, сообщила управляющий директор и партнер BCG Екатерина Тимофеева. «Сотрудники, которые сообщили об удовлетворенности поддерживаемым уровнем социальных связей со своими коллегами, в два-три раза чаще других также заявляли о сохранении или даже улучшении своей производительности в совместных задачах», — отметила она.

Начальники и сотрудники разошлись в оценке эффективности работы вне офиса
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Больше всего работникам не хватало неформального общения, которое было в офисе, — например, «возможности спонтанно подходить к столу коллеги, чтобы обсудить проблему», а также «неформальных встреч и мероприятий на работе», сказала Тимофеева.

Другие факторы оказались менее значимыми, однако в среднем показали двукратный разброс между предполагаемой производительностью и удовлетворенностью тем или иным фактором, говорится в исследовании. Сотрудники, которые довольны всеми четырьмя факторам, в четыре раза чаще сообщали, что их продуктивность повысилась.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Сохранить уровень гибкости в организации их работы, в том числе с точки зрения места или времени, захотели 60% опрошенных. Среди компаний рассмотреть возможность сохранения новой модели организации работы планируют 70%.

«Мы ожидаем, что будущее за гибридной моделью, то есть сотрудники смогут легко менять формат с удаленного на офис и обратно, что предполагает переосмысление самого офисного пространства по размеру и по форме, а также создание и развитие новых цифровых инструментов», — прогнозирует Тимофеева.

По ее словам, компании уже вкладываются в подобные инновации: 87% из них сообщили, что особенно важным для них будут инвестиции в цифровую инфраструктуру и технологии, способные поддерживать стабильную удаленную работу.

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Политика
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На фоне пандемии коронавируса власти в конце марта рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы. Однако даже во время наиболее жестких ограничений, введенных из-за угрозы распространения COVID-19, полностью на удаленку перешли лишь 34% российских компаний, говорится в исследовании медиагруппы «Актион-МЦФЭР». Еще треть опрошенных работодателей сообщили, что перевели в дистанционный формат только часть сотрудников, а оставшаяся треть прошла через пандемию без изменений — там работники продолжили работать в офисе.

После отмены режима нерабочих дней и смягчения других ограничений большинство компаний вернули сотрудников с удаленки, сообщили эксперты. В традиционном формате работать продолжили 58% компаний, еще 35% отменили дистанционный формат для части персонала. На удаленке работников оставили лишь 6,9% компаний.

Среди основных проблем, которые появились на удаленке, опрошенные работодатели назвали низкую дисциплину сотрудников, например неявку или опоздание на работу, и недостаток у тех нужных навыков. В то же время две трети руководителей сообщили, что никаких проблем не увидели.

Авторы: Виктория Полякова, Ирина Парфентьева
Теги: удаленная работа
Материалы по теме
Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку
Общество
Опрос показал интерес россиян к частичной удаленной работе
Общество
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter