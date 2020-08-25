Работники увидели рост своей эффективности на удаленке

Три четверти сотрудников сообщили, что их производительность в первые месяцы пандемии коронавируса выросла, следует из опроса BCG. Самым важным фактором, влияющим на их эффективность, работники назвали общение с коллегами

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Около 75% работников из разных стран заявили, что в первые несколько месяцев пандемии коронавируса они сохранили или даже повысили свою производительность. Об этом говорится в опросе, проведенном международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) среди 12 тыс. сотрудников из компаний по всему миру (есть у РБК).

На фоне пандемии коронавируса компании перевели на удаленную работу около 40% персонала. Но если о сохранении или повышении эффективности сообщили три четверти сотрудников, то для коллективных задач этот показатель оказался ниже и составил 51%, сообщили эксперты. Данная статистика при этом справедлива как для тех, кто перешел на удаленку, так и для тех, кто остался работать на своих местах.

Всего опрошенные сотрудники называли четыре фактора, которые они связывают со своей производительностью при выполнении коллективных задач — независимо от того, работают они в офисе или в удаленном режиме. Это социальные связи, психологическое и физическое состояние, а также доступность нужных рабочих инструментов.

Самым важным фактором оказались социальные связи, сообщила управляющий директор и партнер BCG Екатерина Тимофеева. «Сотрудники, которые сообщили об удовлетворенности поддерживаемым уровнем социальных связей со своими коллегами, в два-три раза чаще других также заявляли о сохранении или даже улучшении своей производительности в совместных задачах», — отметила она.