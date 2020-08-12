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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали долю перешедших на удаленку компаний в России

После отмены режима нерабочих дней и смягчения остальных ограничений большая часть компаний вернула в офисы работавших из дома сотрудников. Все сотрудники продолжают трудиться в дистанционном режиме менее чем у 7% компаний
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Даже в условиях наиболее жестких карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, полностью на удаленный режим работы в затронутых ими регионах России перешло лишь 34% компаний. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного медиагруппой «Актион-МЦФЭР» (есть в распоряжении РБК).

Еще треть опрошенных представителей российского бизнеса заявили, что их компании перевели на дистанционный режим работы лишь часть сотрудников. В последней же трети никаких изменений и вовсе не произошло — в офисы продолжили выходить в полном составе.

После отмены режима нерабочих дней и смягчения остальных ограничений большая часть компаний вернула работавших из дома сотрудников в офисы. Почти 58% респондентов рассказали, что в их компаниях работа теперь ведется в обычном, докоронавирусном режиме. Еще 35% отменили удаленку для части сотрудников, и лишь у 6,9% компаний все сотрудники продолжают трудиться в дистанционном режиме.

Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год
Бизнес
Фото: Carsten Koall / Getty Images

В качестве основных проблем, с которыми пришлось столкнуться при переходе на удаленку, в ходе опроса были названы трудности, связанные с низкой дисциплиной сотрудников (невыход или несвоевременный выход на работу и т.д.) и недостатком у них соответствующих навыков. При этом две трети руководителей сказали, что вообще не заметили никаких проблем.

В условиях кризиса часть компаний смогла договориться с арендодателями о снижении ставок аренды. При этом 20% компаний получили лишь небольшую скидку (10–20%), а еще 14% сэкономили по 30% и более.

«В период карантина и последовавшего кризиса бизнес ощутил на себе бремя привычных издержек, в том числе стало сложнее платить за офис. Возник ряд трудностей: далеко не все арендодатели снизили арендные ставки, а некоторые руководители отметили негативные изменения в работе сотрудников. Однако в июле подавляющее большинство сотрудников уже вернулись на свои рабочие места и ситуация в целом стала оптимистичнее», — говорит Анна Имас, директор сервиса «Актион-360».

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Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке
Финансы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце июля Сбербанк объявил, что и после 1 сентября оставит на дистанционном режиме работы до 30% своих сотрудников. Ранее решение оставить почти 200 тыс. сотрудников на удаленном режиме работы еще на год приняло руководство холдинга Alphabet (материнская компания Google).

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, удаленная работа
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Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год
Бизнес
Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке
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