Эксперты назвали долю перешедших на удаленку компаний в России

После отмены режима нерабочих дней и смягчения остальных ограничений большая часть компаний вернула в офисы работавших из дома сотрудников. Все сотрудники продолжают трудиться в дистанционном режиме менее чем у 7% компаний

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Даже в условиях наиболее жестких карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, полностью на удаленный режим работы в затронутых ими регионах России перешло лишь 34% компаний. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного медиагруппой «Актион-МЦФЭР» (есть в распоряжении РБК).

Еще треть опрошенных представителей российского бизнеса заявили, что их компании перевели на дистанционный режим работы лишь часть сотрудников. В последней же трети никаких изменений и вовсе не произошло — в офисы продолжили выходить в полном составе.

После отмены режима нерабочих дней и смягчения остальных ограничений большая часть компаний вернула работавших из дома сотрудников в офисы. Почти 58% респондентов рассказали, что в их компаниях работа теперь ведется в обычном, докоронавирусном режиме. Еще 35% отменили удаленку для части сотрудников, и лишь у 6,9% компаний все сотрудники продолжают трудиться в дистанционном режиме.

В качестве основных проблем, с которыми пришлось столкнуться при переходе на удаленку, в ходе опроса были названы трудности, связанные с низкой дисциплиной сотрудников (невыход или несвоевременный выход на работу и т.д.) и недостатком у них соответствующих навыков. При этом две трети руководителей сказали, что вообще не заметили никаких проблем.