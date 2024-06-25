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На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек

Число погибших при пожаре во Фрязино увеличилось до шести
На момент начала пожара в здании были девять человек. В МЧС рассказывали, что их отрезало от путей выхода после серии взрывов. Здание могло загореться из-за неисправности в электрооборудовании
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В здании в подмосковном Фрязино, где накануне произошел крупный пожар, нашли тела четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал «112».

«В настоящее время устанавливаются их пол и личности», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, на момент начала пожара в здании были девять человек. Губернатор Андрей Воробьев сообщал о гибели двух человек, таким образом, количество погибших увеличилось до шести. Информагентства написали, что число жертв выросло до восьми.

Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж
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Огонь охватил с пятого по восьмой этаж, площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. В МЧС отмечали, что внутри здания были баллоны с газовоздушной смесью, что осложняло тушение. Люди оказались отрезанными от путей выхода после серии взрывов. К вечеру 24 июня открытое горение ликвидировали. «РИА Новости» сообщало, что пожар могла вызвать неисправность в электрооборудовании.

Девятиэтажное здание по адресу: Заводской пр-д,, 2, до 1990-х принадлежало НИИ «Платан», которое входит в холдинг «Росэлектроника», а позднее перешло в частную собственность, рассказывали в компании. В последние годы ряд помещений сдавались в аренду: там находились звукозаписывающая студия, магазины, коммуникационные компании, банк.

В 2017 году в здании выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией. С тех пор проверки не проводились.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Фрязино Пожар МЧС
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