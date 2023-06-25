Минцифры посоветовало дать СМИ выходной после «напряженной» субботы

Ведомство сделало нерабочим для своих сотрудников понедельник, 26 июня, поскольку они работали в выходные, и рекомендовало поступить аналогичным образом IT-компаниям и СМИ

Фото: РБК

Минцифры рекомендовало дать выходные сотрудникам IT-, телеком-компаний и СМИ после «напряженной» субботы, 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» и стал фигурантом дела об организации вооруженного мятежа.

«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — сказано в сообщении ведомства.

Само министерство уже поступило таким образом, поскольку многие его сотрудники были на работе в выходные.

После конфликта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Минобороны бойцы группировки 24 июня блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и заявили о намерении «идти в Москву». Против Пригожина завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Силы ЧВК продвинулись как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей. Президент Владимир Путин назвал действия ЧВК предательством и ударом в спину.

На этом фоне в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем.

Однако вечером 24 июня пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко сообщила, что он выступил посредником в урегулировании ситуации и договорился с Пригожиным об остановке колонн ЧВК. Последний указал, что его бойцы развернутся и уйдут в тыловые лагеря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин уедет в Белоруссию, ни его, ни вагнеровцев не будут преследовать.

Несмотря на стабилизацию ситуации, власти Москвы решили не отменять введенный выходной. Как пояснили в мэрии, работодатели смогут сами определять режим работы в этот день. Также в столице и двух регионах пока не отменен режим КТО.