Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 13:42
Представитель Бабкиной ответил на сообщения о ее заболевании COVID-19 Общество, 14:59 Минспорт назвал число нуждающихся в эвакуации из-за рубежа спортсменов Спорт, 14:46 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 14:35 ФМБА начало клинические испытания трех препаратов против COVID-19 Общество, 14:35 Росстат зафиксировал продолжение естественной убыли населения России Общество, 14:32 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 14:30 Тимченко выделил более ₽1,3 млрд на борьбу с коронавирусом Бизнес, 14:24 Как пользоваться критическим мышлением. Разбираем статью о коронавирусе Экономика образования, 14:21  Руководству и тренерам «Зенита» сократили зарплаты вслед за игроками Спорт, 14:10 Как поддерживать форму в самоизоляции: советы тренеров Стиль, 14:05 Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж Бизнес, 14:05 В Роструде напомнили об обычной зарплате за нерабочий месяц Общество, 13:59 СМИ назвали английский клуб с наибольшими убытками из-за пандемии Спорт, 13:54 Куда вложить деньги в кризис. Варианты, риски, страхи Крипто, 13:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

ФМБА начало клинические испытания трех препаратов против COVID-19

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России начало клинические исследования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», в которых будут участвовать больные SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФМБА.

Исследования будут проходить на базе Государственного медицинского физиологического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА, куда уже поступили зараженные коронавирусом. В сообщении отмечается, что пациенты будут участвовать в исследовании только с их письменного согласия.

Синтетические антибактериальные средства «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» применяются при лечении малярии. «Колидавир» — комбинированный ингибитор протеазы, он используется как антиретровирусный препарат.

28 марта глава ФМБА Вероника Скворцова представила новый препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного средства «Мефлохин». Схема лечения этим препаратом была разработана с учетом опыта Китая и Франции, заявила она.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации», — сообщила Скворцова. Она добавила, что иммуносупрессивное действие «Мефлохина» препятствует активации воспалительного ответа, который вызывается вирусом.

Минздрав в те же дни заявил, что в России проходят клинические испытания трех препаратов от коронавируса: «Умифеновира», «Ремдесивира» и «Фавипиравира». «Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также «Умифеновир», «Ремдесивир» и «Фавипиравир», — говорилось в рекомендациях Минздрава. Ведомство сослалось на уже имеющийся международный опыт лечения COVID-19 и выделило несколько препаратов, которые в комбинации можно применять для борьбы с инфекцией. К ним относятся «Лопинавир + Ритонавир», «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», а также различные интерфероны.

В Минздраве, однако, отметили, что «имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности».

Теги: коронавирус, лекарственные препараты, испытания
Материалы по теме
В Москве и Подмосковье лечащимся от вируса на дому предоставят лекарства
Общество
Ассоциация фармкомпаний заявила о возможной остановке экспертизы лекарств
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter