ФМБА начало клинические испытания трех препаратов против COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России начало клинические исследования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», в которых будут участвовать больные SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФМБА.

Исследования будут проходить на базе Государственного медицинского физиологического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА, куда уже поступили зараженные коронавирусом. В сообщении отмечается, что пациенты будут участвовать в исследовании только с их письменного согласия.

Синтетические антибактериальные средства «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» применяются при лечении малярии. «Колидавир» — комбинированный ингибитор протеазы, он используется как антиретровирусный препарат.

28 марта глава ФМБА Вероника Скворцова представила новый препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного средства «Мефлохин». Схема лечения этим препаратом была разработана с учетом опыта Китая и Франции, заявила она.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации», — сообщила Скворцова. Она добавила, что иммуносупрессивное действие «Мефлохина» препятствует активации воспалительного ответа, который вызывается вирусом.