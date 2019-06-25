По словам вице-премьера Максима Акимова, построенная за 1,5 трлн руб. ВСМ между двумя столицами может пройти через Великий Новгород

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По предварительной оценке, стоимость постройки высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может составить примерно 1,5 трлн руб., заявил вице-премьер Максим Акимов. Ранее сообщалось, что в ценах 2015 года стоимость ВСМ между двумя столицами может составить 990 млрд руб.

Высокую стоимость магистрали Акимов объяснил сочетанием сразу нескольких факторов.

«Это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 км, ровно столько, сколько и до Казани. В-третьих, это строительство новых путей. В-четвертых, это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например», — пояснил Акимов, отметив, что строительство железнодорожных заходов в крупные города обходится дороже линейных участков (цитата по «РИА Новости»).

По словам вице-премьера, сейчас проект ВСМ еще не готов, а потому возможные различные варианты ее маршрута. Одним из них предусмотрено прохождение магистрали через Великий Новгород, который сейчас лежит в стороне от основного железнодорожного хода между Москвой и Петербургом.

«Мы сейчас, например, прорабатываем такую идею, чтобы трассировку сделать с заходом, там получается небольшая петля через Великий Новгород. Там небольшое отклонение на запад, небольшое расстояние. Интересная идея, вроде как она может получиться», — рассказал Акимов.