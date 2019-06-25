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FedEx $190 (+20,9%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Скоростную железную дорогу Москва — Петербург оценили в 1,5 трлн руб.
По словам вице-премьера Максима Акимова, построенная за 1,5 трлн руб. ВСМ между двумя столицами может пройти через Великий Новгород
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По предварительной оценке, стоимость постройки высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может составить примерно 1,5 трлн руб., заявил вице-премьер Максим Акимов. Ранее сообщалось, что в ценах 2015 года стоимость ВСМ между двумя столицами может составить 990 млрд руб.

Высокую стоимость магистрали Акимов объяснил сочетанием сразу нескольких факторов.

«Это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 км, ровно столько, сколько и до Казани. В-третьих, это строительство новых путей. В-четвертых, это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например», — пояснил Акимов, отметив, что строительство железнодорожных заходов в крупные города обходится дороже линейных участков (цитата по «РИА Новости»).

По словам вице-премьера, сейчас проект ВСМ еще не готов, а потому возможные различные варианты ее маршрута. Одним из них предусмотрено прохождение магистрали через Великий Новгород, который сейчас лежит в стороне от основного железнодорожного хода между Москвой и Петербургом.

«Мы сейчас, например, прорабатываем такую идею, чтобы трассировку сделать с заходом, там получается небольшая петля через Великий Новгород. Там небольшое отклонение на запад, небольшое расстояние. Интересная идея, вроде как она может получиться», — рассказал Акимов.

В конце мая министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что разработка технико-экономического обоснования, в котором будут определены примерный маршрут трассы и стоимость постройки ВСМ, завершится в августе.

В начале июня помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что решение о том, какую ВСМ, Москва — Казань или Москва — Санкт-Петербург, будут строить первой, будет принято уже в 2019 году.

«Я думаю, что будет или-или, потому что оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», — сказал Белоусов, отметив, что проект ВСМ в Казань достаточно хорошо проработан в РЖД, но сомнителен «с точки зрения эффективности из-за пассажиропотока». «Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург не вызывает сомнений с точки зрения пассажиропотока и эффективности, но недостаточно проработан», — отметил Белоусов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что глава государства одобрил начало проектирования ВСМ между Москвой и Петербургом. В РЖД заявляли, что по ВСМ на поезде из Москвы в Петербург можно будет доехать в два раза быстрее, чем сейчас на поезде «Сапсан».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВСМ, Максим Акимов
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