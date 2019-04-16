В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование такое начнется. Это была инициатива [врио губернатора Петербурга Александра] Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны иметь высокоскоростное сообщение», — сказал Песков.

«Повышение скорости на лишнюю сотню километров ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни. Такое решение принято», — отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что окончательное решение по ВСМ Москва — Казань пока не принималось, власти продолжат работу по изучению экономической целесообразности этого проекта.