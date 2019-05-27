Дитрих пообещал к августу определить цену строительства ВСМ до Петербурга

Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет завершена в августе, рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Дитрих пояснил, что в ТЭО будут указаны приблизительные трассировка и цена. В зависимости от стоимости будет понятно, из каких источников министерству необходимо собрать деньги и как строительство нужно реализовывать, заключил он.

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом ранее одобрил президент Владимир Путин. В РЖД обещали, что по новой магистрали расстояние между городами можно будет преодолеть в два раза быстрее, чем на «Сапсане», — за два часа.