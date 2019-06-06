Белоусов назвал сроки выбора одного из проектов скоростных магистралей

Решение о строительстве высокоскоростных магистралей (ВСМ) или из Москвы в Казань, или из Москвы в Санкт-Петербург будет принято в этом году. Об этом заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передал корреспондент РБК.

«Я думаю, что будет или-или, потому что оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», — сказал Белоусов.

По его словам, проект дороги в столицу Татарстана достаточно хорошо проработан в РЖД, но сомнителен «с точки зрения эффективности из-за пассажиропотока». «Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург не вызывает сомнений с точки зрения пассажиропотока и эффективности, но недостаточно проработан», — отметил Белоусов.

«Я думаю, до 2024 года, не знаю, успеем ли закончить, но точно начнем, деньги на это заложены», — уточнил Белоусов.