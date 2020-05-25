Российские авиакомпании снизили цены на билеты

Стоимость билетов на внутрироссийские авиарейсы резко падает в июне и вновь растет в июле

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости». По данным издания, на ряде направлений у «Аэрофлота» и S7 минимальная стоимость билетов упала по сравнению с апрелем в два-три раза. При этом уже в июле билеты вновь дорожают.

Так, например, самый дешевый билет на рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Ульяновск и обратно на последние выходные мая обойдется, судя по данным системы бронирования авиакомпании, примерно в 9,6 тыс. руб., в первые выходные июня — примерно в 5 тыс. руб., а в первые выходные июля — снова 9 тыс. руб. У S7 самый дешевый билет до Ульяновска и обратно в первые три недели июня стоит 4,2 тыс. руб., а в начале июля уже больше 9 тыс. руб.

В Санкт-Петербург и обратно в начале июня «Аэрофлотом» можно слетать примерно за 5 тыс., а через месяц придется выложить более 9 тыс. руб.

Это следует из информации систем бронирования. «Ведомости» сравнили стоимость самых дешевых билетов на июнь из Москвы и обратно в 15 крупнейших городов с тем, сколько они стоили в апреле и первой половине мая.

Заметно снизили цены из Москвы также «Уральские авиалинии» и Utair, отмечают «Ведомости».