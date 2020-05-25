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Российские авиакомпании снизили цены на билеты

Стоимость билетов на внутрироссийские авиарейсы резко падает в июне и вновь растет в июле
Аэрофлот AFLT ₽73,58 +0,79% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости». По данным издания, на ряде направлений у «Аэрофлота» и S7 минимальная стоимость билетов упала по сравнению с апрелем в два-три раза. При этом уже в июле билеты вновь дорожают.

Так, например, самый дешевый билет на рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Ульяновск и обратно на последние выходные мая обойдется, судя по данным системы бронирования авиакомпании, примерно в 9,6 тыс. руб., в первые выходные июня — примерно в 5 тыс. руб., а в первые выходные июля — снова 9 тыс. руб. У S7 самый дешевый билет до Ульяновска и обратно в первые три недели июня стоит 4,2 тыс. руб., а в начале июля уже больше 9 тыс. руб.

В Санкт-Петербург и обратно в начале июня «Аэрофлотом» можно слетать примерно за 5 тыс., а через месяц придется выложить более 9 тыс. руб.

Это следует из информации систем бронирования. «Ведомости» сравнили стоимость самых дешевых билетов на июнь из Москвы и обратно в 15 крупнейших городов с тем, сколько они стоили в апреле и первой половине мая.

Заметно снизили цены из Москвы также «Уральские авиалинии» и Utair, отмечают «Ведомости».

РБК направил запросы в «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

У «Победы», которая ранее обещала снизить средний тариф на лето 2020 года, билеты в июне также заметно дешевле. Так, например, в Петрозаводск в июне можно слетать (в одну сторону) за 999 руб., при этом будет возможность выбирать день вылета за эту цену, а вот в июле самые дешевые билеты предлагаются уже за 1699 руб.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета по России с вылетом в июне сейчас составляет 7,1 тыс. руб., что на 25% ниже, чем в мае. Но уже в июле средняя стоимость авиабилетов по России возвращается к майским показателям — около 10 тыс. руб.

«Идентичная ситуация со стоимостью полетов из Москвы. Однако здесь более ощутима разница: средняя стоимость авиабилетов в июне падает на 42% по сравнению с маем и составляет 5200 руб. В июле средняя цена аналогично возвращается к среднемайским значениям — около 9000 руб. за авиабилет по России из столицы», — подсчитали эксперты OneTwoTrip.

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Бизнес
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов. Новым лидером тогда стала S7, вырвавшаяся вперед за счет сохранения в условиях пандемии COVID-19 рейсов, выполняемых из Новосибирска.

По итогам апреля в целом число перевезенных «Аэрофлотом» пассажиров сократилось более чем на 95%, за месяц группа перевезла 229 тыс. человек против 4,736 млн в апреле 2019 года.

Ранее эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» сообщили о почти полном прекращении перелетов в деловых целях.

Регулярные и чартерные рейсы в другие страны полностью приостановлены в России с 27 марта, осуществляются только перелеты для вывоза россиян из других стран.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: авиация, авиабилеты
Материалы по теме
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Бизнес
Эксперты выявили почти полное прекращение полетов в командировки
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