«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

В конце прошлой недели «Аэрофлот» выполнял в среднем по 70–80 рейсов в день, тогда как S7 — по 120–130 рейсов. Одновременно «Аэрофлот» мог утратить и статус российской авиакомпании, перевозящей больше всего пассажиров

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, в конце прошлой недели «Аэрофлот» выполнял в среднем по 70–80 рейсов в день, тогда как авиакомпания S7 — по 120–130 рейсов.

На 21 апреля у «Аэрофлота», судя по данным с сайта компании, запланировано 27 рейсов из Москвы (в Сочи, Санкт-Петербург, Архангельск, Симферополь, Казань, Владивосток и т.д.), из других городов в Москву «Аэрофлот» планирует выполнить 30 рейсов. У S7 на тот же день запланировано 39 рейсов из Москвы и 34 рейса в Москву.

При этом S7, в отличие от «Аэрофлота», летает не только в Москву или из Москвы, ее самолеты выполняют рейсы примерно в 40 городов России и обратно из Новосибирска. В 1990-х годах S7, носившая тогда название «Сибирь», уже обгоняла «Аэрофлот» по числу рейсов, выполняемых внутри России, но за счет международных рейсов последний все равно оставался лидером. Однако теперь рейсы за границу обе компании не выполняют (за исключением вывозных) в связи с закрытием международного авиасообщения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Спрос на перелеты вне Москвы хоть и существенно снизился, но не так, как на рейсы в столицу. Актуальная доля рейсов вне Москвы — около 50%», — пояснил «Ведомостям» сотрудник S7.

В свою очередь, профессор ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд напомнил, что прилетающие из Москвы во многих регионах России сейчас должны «отбывать» обязательный двухнедельный карантин, а потому полеты не через столицу выглядят привлекательнее. К тому же в региональной сети S7, по словам Фридлянда, много субсидируемых маршрутов, а для получения субсидий надо продолжать полеты.