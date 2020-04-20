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«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

В конце прошлой недели «Аэрофлот» выполнял в среднем по 70–80 рейсов в день, тогда как S7 — по 120–130 рейсов. Одновременно «Аэрофлот» мог утратить и статус российской авиакомпании, перевозящей больше всего пассажиров
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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, в конце прошлой недели «Аэрофлот» выполнял в среднем по 70–80 рейсов в день, тогда как авиакомпания S7 — по 120–130 рейсов.

На 21 апреля у «Аэрофлота», судя по данным с сайта компании, запланировано 27 рейсов из Москвы (в Сочи, Санкт-Петербург, Архангельск, Симферополь, Казань, Владивосток и т.д.), из других городов в Москву «Аэрофлот» планирует выполнить 30 рейсов. У S7 на тот же день запланировано 39 рейсов из Москвы и 34 рейса в Москву.

При этом S7, в отличие от «Аэрофлота», летает не только в Москву или из Москвы, ее самолеты выполняют рейсы примерно в 40 городов России и обратно из Новосибирска. В 1990-х годах S7, носившая тогда название «Сибирь», уже обгоняла «Аэрофлот» по числу рейсов, выполняемых внутри России, но за счет международных рейсов последний все равно оставался лидером. Однако теперь рейсы за границу обе компании не выполняют (за исключением вывозных) в связи с закрытием международного авиасообщения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Спрос на перелеты вне Москвы хоть и существенно снизился, но не так, как на рейсы в столицу. Актуальная доля рейсов вне Москвы — около 50%», — пояснил «Ведомостям» сотрудник S7.

В свою очередь, профессор ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд напомнил, что прилетающие из Москвы во многих регионах России сейчас должны «отбывать» обязательный двухнедельный карантин, а потому полеты не через столицу выглядят привлекательнее. К тому же в региональной сети S7, по словам Фридлянда, много субсидируемых маршрутов, а для получения субсидий надо продолжать полеты.

Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.
Общество

Возможно, что одновременно с лидерством по числу рейсов «Аэрофлот» утратил и статус российской авиакомпании, перевозящей наибольшее число пассажиров, пишет газета. Загрузку своих рейсов ни «Аэрофлот», ни S7 не раскрывают, однако знакомый с этими данными источник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний сообщил, что загрузка у обоих перевозчиков одинаковая — на московских рейсах в среднем по 50 человек, на региональных — около 40.

РБК направил запросы в «Аэрофлот» и S7.

15 апреля президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам. Компании смогут направить эти деньги «на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов».

Глава Росавиации заявил о рисках для безопасности полетов из-за вируса
Общество

В марте глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько предупреждал, что пандемия COVID-19 «может напрямую отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров», а также в связи с возникновением трудностей с доставкой запасных частей.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», S7, авиация
Материалы по теме
Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.
Общество
Глава Росавиации заявил о рисках для безопасности полетов из-за вируса
Общество
РБК
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