Эксперты выявили почти полное прекращение полетов в командировки

В марте падение делового потока на российских направлениях составляло порядка 65%, в апреле оно стремится к 97%

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В I квартале число деловых перелетов по России сократилось на 20% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, причем в марте оно упало сразу на 65% (также по отношению к марту 2019 года), свидетельствуют данные агентства делового туризма «Аэроклуб». При этом быстрее всего сокращался поток деловых туристов в Сочи (уже в марте он полностью иссяк), Москву (сократился на 80%), Новосибирск (минус 71%) и Санкт-Петербург и Екатеринбург (по минус 70%), а меньше всего — в Ханты-Мансийск (минус 5%, число деловых полетов в Нижневартовск не изменилось, а в Новый Уренгой даже выросло).

Исследование проводится на основании анализа текущих и прошлых бронирований клиентов агентства делового туризма «Аэроклуб», среди которых «Сибур», «Русал», «Мегафон», Bayer, McDonalds и еще более тысячи компаний. В среднем в марте 2019 года количество бронирований авиабилетов составляло порядка 60 тыс., а в пиковые октябрь—ноябрь — 100 тыс. в месяц, пояснили РБК в агентстве.

В апреле на фоне масштабного введения ограничений, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, полеты по деловым целям почти полностью прекратились.

«Если в марте падение делового потока на российских направлениях составляло порядка 65%, то в апреле оно уже стремится к 97%», — сообщила гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Анализ покупок авиабилетов для сотрудников крупнейших компаний, работающих на территории России, показал, что в апреле отправлять работников в командировки (с учетом тех, кто работает вахтовым методом) продолжали компании добывающей отрасли, однако даже их перелеты сократились на 90%. На 96% меньше стали летать по делам сотрудники ретейлеров.