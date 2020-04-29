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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты выявили почти полное прекращение полетов в командировки

В марте падение делового потока на российских направлениях составляло порядка 65%, в апреле оно стремится к 97%
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В I квартале число деловых перелетов по России сократилось на 20% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, причем в марте оно упало сразу на 65% (также по отношению к марту 2019 года), свидетельствуют данные агентства делового туризма «Аэроклуб». При этом быстрее всего сокращался поток деловых туристов в Сочи (уже в марте он полностью иссяк), Москву (сократился на 80%), Новосибирск (минус 71%) и Санкт-Петербург и Екатеринбург (по минус 70%), а меньше всего — в Ханты-Мансийск (минус 5%, число деловых полетов в Нижневартовск не изменилось, а в Новый Уренгой даже выросло).

Исследование проводится на основании анализа текущих и прошлых бронирований клиентов агентства делового туризма «Аэроклуб», среди которых «Сибур», «Русал», «Мегафон», Bayer, McDonalds и еще более тысячи компаний. В среднем в марте 2019 года количество бронирований авиабилетов составляло порядка 60 тыс., а в пиковые октябрь—ноябрь — 100 тыс. в месяц, пояснили РБК в агентстве.

В апреле на фоне масштабного введения ограничений, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, полеты по деловым целям почти полностью прекратились.

«Если в марте падение делового потока на российских направлениях составляло порядка 65%, то в апреле оно уже стремится к 97%», — сообщила гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Анализ покупок авиабилетов для сотрудников крупнейших компаний, работающих на территории России, показал, что в апреле отправлять работников в командировки (с учетом тех, кто работает вахтовым методом) продолжали компании добывающей отрасли, однако даже их перелеты сократились на 90%. На 96% меньше стали летать по делам сотрудники ретейлеров.

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Регулярные и чартерные рейсы в другие страны приостановлены в России с 27 марта полностью, осуществляются только перелеты для вывоза россиян из других стран. По данным «Аэроклуба», в I квартале число авиаперелетов в целях бизнеса за границу сократилось вдвое. При этом поток командировочных в Германию, бывшую год назад на первом месте в этом сегменте, сократился на 83%, в результате чего та уступила лидерство Казахстану, потерявшему в январе-марте только треть бизнес-туристов. На второе же место вышла Белоруссия.

По словам Липатовой, даже при благоприятном раскладе на восстановление сегмента business-travel может уйти полгода, однако велика вероятность, что на это потребуется не меньше года. Ранее совладелец аэропорта Шереметьево и председатель его совета директоров Александр Пономаренко говорил, что даже при реализации оптимистического сценария авиарейсы за границу возобновятся не раньше июля.

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Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

В середине апреля президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим от распространения COVID-19. Тогда же глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова предупредила, что уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.

Авторы: Евгений Калюков, Елена Сухорукова
Теги: авиация, коронавирус, перелеты
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