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«Победа» назвала дату возобновления полетов по России

В авиакомпании пообещали, что билеты на летние рейсы будут продаваться по пониженным тарифам
Аэрофлот AFLT ₽71,96 -0,5% Купить
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапное возобновление внутренних полетов по России с 1 июня. Об этом РБК сообщил официальный представитель «Аэрофлота», головной компании лоукостера, Михаил Демин.

В свою очередь представитель «Победы» сообщил РБК, что продажа билетов на летние рейсы по 73 российским маршрутам возобновится 14 мая на официальном сайте авиакомпании. По его словам, средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 руб.

В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Общество
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Как объяснил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков, в авиакомпании понимают, что у людей в нынешней ситуации нет возможности покупать билеты по обычным тарифам, а потому цены было решено понизить. Например, средний тариф на перелет по маршруту Москва—Санкт-Петербург в июне 2020 года в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета, из Анапы в Москву — в среднем в 3,1 раза дешевле, из Чебоксар в Санкт-Петербург — в среднем в 3,4 раза дешевле.

В конце марта «Победа» приостановила все полеты до 31 мая. Тогда Калмыков в качестве причины назвал закрытие международных рейсов, но 2 апреля он утончил, что это решение также связано с заражением коронавирусом членов экипажа.

До начала пандемии «Победа» летала в том числе и за границы России. В частности, в Италию, Германию, Турцию, Испанию.

Авторы: Мария Кокорева, Артем Филипенок
Теги: «Победа», «Аэрофлот»
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