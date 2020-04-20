Застрявшие в Индии россияне обратились за помощью к главам регионов и МИД

Остающиеся в Индии российские граждане написали письма главам регионов и в МИД с просьбой вывезти их из этой страны. Всего в Индии находятся более 4,5 тыс. россиян, изъявивших желание вернуться домой

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Застрявшие в Индии российские туристы написали письма главам регионов с просьбой вывезти их из страны. В своих письмах (есть в распоряжении РБК) туристы указывают, что в соответствии с новым алгоритмом вывоза россиян и после введения правила, по которому жители одного региона не могут попасть на самолет, направляющийся в другой, из Индии эвакуируют в основном жителей Москвы и Московской области, а в стране находятся несколько сотен граждан из других частей России. Туристы жалуются, что правительство не оказывает им как «гражданам, не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», обещанную социальную помощь — правительство распорядилось финансово поддержать застрявших за границей туристов. Размер помощи составляет 2400 руб. в день, но на нее могут рассчитывать только те, у кого есть обратные билеты и кто прошел регистрацию на портале госуслуг.

В письмах также отмечается, что работники российских консульств оказывают «всевозможную информационную, да и психологическую поддержку», но из-за новых правил, установленных правительством 7 апреля, вынуждены искать формальные причины для отказа в помощи.

Обращения отправлены губернаторам Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областей. Также к руководству своего региона обратились жители Тувы, рассказал РБК один из инициаторов коллективного письма — Илья Банников. Сам Банников из Красноярска, находится в штате Керала, обратный билет у него был на 2 апреля. К обращениям приложены подписные листы: свои данные зафиксировали 34 человека из Новосибирской области, 21 человек из Красноярского края, 17 — из Иркутской области, 15 — из Алтайского края, 14 — из Омской области, десять — из Тюменской, семь из Томской, рассказал он и добавил, что туристы также отправили коллективное обращение с просьбой вывезти их из Индии в МИД России и полномочному представителю президента в Сибирском федеральному округе Сергею Меняйло.

Проблема заключается в том, что российские граждане разбросаны по разным штатам Индии и в одном штате не набирается достаточного количества жителей какого-то конкретного российского региона, чтобы их можно было вывезти оттуда отдельным самолетом, рассказал РБК Илья Банников. «Помимо обращения к губернаторам сегодня мы еще отправили коллективное письмо в МИД. Мы указываем на то, что, учитывая введенные в Индии ограничения на перемещения по стране, в одном месте не наберется достаточного количества человек для организации самолета, поэтому главам регионам надо объединить усилия, решать эту проблему коллективно, а не поодиночке — тогда возможен самолет, который полетит из Дели или Гоа в какой-то транспортный узел, в Красноярск например», — поясняет Банников. По его словам, представители Иркутской области уже связались с туристами. РБК направил запросы главам регионов.