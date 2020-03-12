Индия из-за коронавируса приостановит действие туристических виз

Ограничение продлится до середины апреля, однако при наличии «веских причин» в представительстве страны все же могут рассмотреть заявку

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Власти Индии из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции решили приостановить действие туристических виз с 13 марта, говорится в сообщении посольства страны в России.

«Все действующие визы, за исключением дипломатических, официальных, международных организаций ООН, рабочих, проектных виз, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве при этом отметили, что иностранцы, которые имеют «вескую причину» для поездки в Индию, могут обратиться в ближайшее представительство страны. Ограничения вступят в силу в полдень 13 марта.

Также власти ввели обязательный двухнедельный карантин для всех туристов, прибывших из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании и Германии или посетивших эти страны после 15 февраля.