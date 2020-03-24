Премьер Индии заявил о «полной изоляции» страны на три недели

С 25 марта в Индии на 21 день запретят выходить из дома. Кроме того, власти направят свыше $1 млрд на поддержку здравоохранения. Эти деньги, по словам премьера, пойдут на тесты для коронавируса, а также средства защиты

Фото: Rajanish Kakade / AP

Из-за коронавируса Индия уйдет в «полную изоляцию» на 21 день. Об этом премьер-министр страны Нарендра Моди заявил во время обращения к нации, передает Reuters.

Моди добавил, что ограничения начнут действовать с полуночи (25 марта). Власти полностью запретят выходить из дома.«Индия находится на этапе, когда наши действия решат, насколько мы сможем уменьшить воздействие этой крупной катастрофы», — заявил премьер.

Он добавил, что власти выделять 150 млрд рупей ($1,9 млрд) для поддержки сферы здравоохранения, передает India Today. Они будут направлены на тесты для выявления коронавируса, индивидуальные средства защиты, оборудование для изоляции заболевших.