Премьер Индии заявил о «полной изоляции» страны на три недели
Из-за коронавируса Индия уйдет в «полную изоляцию» на 21 день. Об этом премьер-министр страны Нарендра Моди заявил во время обращения к нации, передает Reuters.
Моди добавил, что ограничения начнут действовать с полуночи (25 марта). Власти полностью запретят выходить из дома.«Индия находится на этапе, когда наши действия решат, насколько мы сможем уменьшить воздействие этой крупной катастрофы», — заявил премьер.
Он добавил, что власти выделять 150 млрд рупей ($1,9 млрд) для поддержки сферы здравоохранения, передает India Today. Они будут направлены на тесты для выявления коронавируса, индивидуальные средства защиты, оборудование для изоляции заболевших.