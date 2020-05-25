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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Сначала власти планируют открыть непродовольственные магазины. После этого будет возобновлена работа предприятий сферы услуг. Конкретные даты этих мер не называются
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

По его словам, в непродовольственной торговле занято большое количество людей. Ефимов назвал ее одним из ключевых элементов в цепочке от производителя до потребителя. «Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство», — пояснил заместитель мэра, добавив, что в мэрии сейчас работают над поэтапным возобновлением такой торговли.

После открытия непродовольственных магазинов власти планируют возобновить работу сферы бытовых услуг, которая значительно влияет на комфорт жизни, и в которой занято наибольшее число малых предприятий.

В Москве разрешат возобновить работу операторам каршеринга
Общество
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в городе возобновят полноценную работу 88 МФЦ, находящиеся в наиболее густонаселенных районах столицы.

В рамках первого этапа смягчения ограничений с этой же даты возобновит работу каршеринг. Однако взять машину напрокат можно будет на срок не менее пяти дней. К тому же для ее использования нужен будет цифровой пропуск. Перед использованием наемного автомобиля, его должны будут продезинфицировать.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявляла, что после открытия МФЦ и анализа ситуации с коронавирусом в столице можно будет принимать решения по открытию сферы услуг. При этом конкретные даты возобновления работы этих предприятий она не назвала. Ракова отметила, что массовые мероприятия в городе разрешат в самую последнюю очередь.

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Общество
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

По мнению кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, Москва и Московская область — единственные регионы страны, прошедшие пик заболеваемости COVID-19. Ученый связал это с ростом числа тестов на коронавирус, который позволил выявлять заболевание на ранней стадии, изолировать людей и не допускать новых заражений.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на 24 мая в столице выявлено 163,9 тыс. заболевших COVID-19. 49,8 тыс пациентов выздоровели, 1933 человека умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: Москва, коронавирус, карантин
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