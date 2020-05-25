В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Сначала власти планируют открыть непродовольственные магазины. После этого будет возобновлена работа предприятий сферы услуг. Конкретные даты этих мер не называются

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Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

По его словам, в непродовольственной торговле занято большое количество людей. Ефимов назвал ее одним из ключевых элементов в цепочке от производителя до потребителя. «Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство», — пояснил заместитель мэра, добавив, что в мэрии сейчас работают над поэтапным возобновлением такой торговли.

После открытия непродовольственных магазинов власти планируют возобновить работу сферы бытовых услуг, которая значительно влияет на комфорт жизни, и в которой занято наибольшее число малых предприятий.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в городе возобновят полноценную работу 88 МФЦ, находящиеся в наиболее густонаселенных районах столицы.