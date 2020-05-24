Ученый назвал Москву и Подмосковье регионами с пройденным пиком COVID-19

Москва и Московская область являются единственными регионами России, которые прошли пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил «РИА Новости» кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях», — сказал Тавадян.

Он также отметил, что вырос процент бессимптомных носителей вируса, в результате чего пик наступил раньше ожидаемых сроков (он прогнозировался на последней неделе мая — ред. РБК), после чего начался спад.

Тавадян добавил, что рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей коронавируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости. По его словам, в остальных регионах России пик наступит в ближайшие одну-две недели.

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