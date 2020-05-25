В Приморском крае загорелась больница

В одной из больниц Партизанска загорелась крыша приемного покоя. Из здания эвакуировали более 70 человек. В экстренных службах региона сообщили, что пациентов с коронавирусом в этой больнице на лечении нет

В городской больнице № 1 Партизанска в Приморском крае произошел пожар, площадь которого достигла 300 кв. м. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Горит крыша приемного покоя на третьем этаже Партизанской городской больницы № 1 на улице Ленинская. Площадь на данный момент составляет 300 кв. м», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 07:15 по местному времени (00:15 мск).

По предварительным данным, из горящего здания эвакуировали 74 человека, включая 18 сотрудников медицинского учреждения. В экстренных службах региона сообщили ТАСС, что пациентов с коронавирусом в этой больнице на лечении нет.

К тушению пожара привлекли 31 человека и 10 единиц техники. Его причины выясняются. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. О пострадавших или погибших пока не сообщалось.