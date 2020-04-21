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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге отстраненного от службы клирика оштрафовали за крестный ход

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Артема Скрипкина, который призывал граждан к проведению крестного хода на Пасху и сам принимал участие в этом мероприятии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Telegram-канале.

Массовое шествие состоялось в центре Петербурга в полдень 19 апреля, что противоречит нормам режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, решил суд. Скрипкина оштрафовали на 10 тыс. руб.

Сам он при этом согласился, что призывал граждан к проведению крестного хода в связи с празднованием Пасхи, а также признал тот факт, что участвовал в мероприятии. При этом утверждение, что он выступил его организатором, Скрипкин отрицал, как и нарушение требований санитарных норм.

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По данным «Фонтанки», речь идет о протоиерее Скрипкине, которого отстранили от службы в церкви на три года в мае 2017-го, после того как он раскритиковал слова патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге. На сайте Тихвинской епархии (входит в состав Санкт-Петербургской митрополии) Скрипкин находится в разделе «Клирики под запретом».

РБК направил запрос в пресс-службу Тихвинской епархии.

По информации газеты, Скрипкин сообщил об организации крестного хода в социальной сети, назначив место встречи у Казанского собора. К шествию присоединились более десяти жителей Петербурга, указывает газета. Около часа дня у Гостиного двора собравшихся остановила полиция, после чего участников отпустили домой, а Скрипкина доставили в отделение.

Отмечается, что Скрипкин вины не признал и заявил, что не занимался организацией массового мероприятия. При этом он пояснил, что хотел провести на Пасху крестный ход и был в указанное им время шествия на месте встречи.

Патриарх Кирилл пожелал на Пасху скорейшего завершения эпидемии
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8 апреля из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией Русская православная церковь попросила верующих в ближайшее время, включая Пасху (19 апреля), молиться дома и не посещать храмы. Патриарх Кирилл также посоветовал не слушать «неразумных священнослужителей», которые игнорируют ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Теги: Санкт-Петербург, Пасха, крестный ход, новости РБК
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