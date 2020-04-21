В Петербурге отстраненного от службы клирика оштрафовали за крестный ход

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Артема Скрипкина, который призывал граждан к проведению крестного хода на Пасху и сам принимал участие в этом мероприятии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Telegram-канале.

Массовое шествие состоялось в центре Петербурга в полдень 19 апреля, что противоречит нормам режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, решил суд. Скрипкина оштрафовали на 10 тыс. руб.

Сам он при этом согласился, что призывал граждан к проведению крестного хода в связи с празднованием Пасхи, а также признал тот факт, что участвовал в мероприятии. При этом утверждение, что он выступил его организатором, Скрипкин отрицал, как и нарушение требований санитарных норм.

По данным «Фонтанки», речь идет о протоиерее Скрипкине, которого отстранили от службы в церкви на три года в мае 2017-го, после того как он раскритиковал слова патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге. На сайте Тихвинской епархии (входит в состав Санкт-Петербургской митрополии) Скрипкин находится в разделе «Клирики под запретом».