В РПЦ осудили проведение пасхальных служб с прихожанами вопреки карантину

Тех, кто пытался попасть в храмы на пасхальную службу, можно понять, заявил представитель синодального отдела РПЦ протоиерей Димитрий. Однако проведение служб с прихожанами он не поддержал

В РПЦ прокомментировали ситуацию с пасхальными службами. Руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела РПЦ протоиерей Димитрий в интервью РБК заявил, что в целом не поддерживает проведение публичных служб в условиях пандемии.

«Я не отношусь положительно к тому, что эти службы были, потому что я сам служил в пустом храме. Мы должны думать не только о себе, но и обо всех остальных», — сказал клирик. Вместе с тем он отметил, что понимает тех, кто пытался попасть на пасхальное богослужение, чтобы «разделить пасхальную радость».

Протоиерей прокомментировал ситуацию в столичном храме Софии на острове Балчуг, где, как писал Telegram-канал Baza, несмотря на все ограничения, прошла пасхальная служба. «Среди гостей были сами работники храма, члены их семей, а еще — разнообразные VIP-персоны», — писала Baza. В ней, в частности, несмотря на режим самоизоляции, принял участие актер Иван Охлобыстин с семьей. Актер позднее заявил, что не нарушал никакие ограничения и что у него было разрешение на выход из дома.

По словам протоиерея Димитрия, в храме во время проведения службы были предприняты все необходимые меры эпидемиологической безопасности. «Я знаю этот храм, это замечательный храм. И, насколько возможно, это было организовано. Этот двор может вместить тысячу, а там было 50–70 человек. Поверьте, что это просто капля от того, сколько туда действительно приходит людей», — сказал он.