Пасхальные богослужения в городах России. Фоторепортаж

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В столице из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией с 13 по 19 апреля в храмах могут находиться только священнослужители, сотрудники и волонтеры, которые участвуют в проведении служб или онлайн-трансляций.