Общество , 19 апр, 13:53
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Пасхальные богослужения в городах России. Фоторепортаж
РПЦ призвала прихожан в условиях пандемии коронавируса воздержаться от посещения храмов, однако в ряде регионов верующие посетили пасхальные службы. Как в городах страны прошли праздничные богослужения — в фоторепортаже РБК
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В столице из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией с 13 по 19 апреля в храмах могут находиться только священнослужители, сотрудники и волонтеры, которые участвуют в проведении служб или онлайн-трансляций.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи и пожелал скорейшего окончания эпидемии коронавирусной инфекции.
Церковь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге. Служба транслировалась в прямом эфире.
Церковный хор во время праздничного пасхального богослужения в церкви Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».
Прихожане во время праздничного пасхального богослужения в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
Крестный ход у Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге
Пасхальное богослужение в храме Михаила Архистратига в Сочи
Пасхальное богослужение в одном из закрытых для прихожан храме в Гатчине в Ленинградской области
Казанский кафедральный собор Ставрополя. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл призвал верующих оставаться дома в пасхальную ночь, однако прихожане пришли на службу
Крестный ход вокруг закрытого для верующих Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске.
Пасхальное богослужения в церкви Архангела Михаила в Грозном
Пасхальное богослужение в Свято-Никольском кафедральном соборе в Мурманске.
Праздничное пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге, которое, по оценкам местных СМИ, посетили около 70 прихожан
Верующие во время богослужения в церкви Николая Чудотворца в селе Филипповское Владимирской области.