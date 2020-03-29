Патриарх Кирилл попросил не слушать отвергающих самоизоляцию священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил прихожан не слушать «неразумных священнослужителей», которые не считают нужным соблюдать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Его слова передает «РИА Новости».

По словам патриарха, из-за эпидемии стоит не посещать храмы и находиться дома.

«Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!» — попросил он.

Патриарх отметил, что удивительным примером стойкости в такой момент, которому стоит следовать, является христианская святая Мария Египетская, которая провела в уединении в пустыне 47 лет.





Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей из-за мер по предупреждению коронавируса. На этот период во всех регионах страны прекратили работу магазины, за исключением продуктовых и аптечных, а кафе разрешили работать только на вынос. Кроме того, в Москве закрыли все парки и скверы, однако запрета на посещение церквей и храмов не было.