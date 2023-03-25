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Омбудсмены назвали основные проблемы беженцев с Украины

Восстановление документов и получение жилья стали главными проблемами беженцев с Украины
Среди основных вопросов, с которыми обращаются к уполномоченным, — восстановление документов, подтверждение инвалидности и поиск жилья
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Восстановление документов, подтверждение инвалидности, назначение пенсии и жилье — основные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы с Украины, следует из ответов уполномоченных по правам человека в регионах РБК. Всего на вопросы ответили 16 омбудсменов.

По словам омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой, одним из самых сложных является вопрос документов. «Со слов беженцев я поняла, что уровень цифровизации на Украине высокий, но выехавшие на территорию России жители не могут получить доступ к порталу, с которого возможно скачать нужные им документы», — сказала Мерзлякова РБК. Этот вопрос, по словам омбудсмена Иркутской области Светланы Семеновой, требует «комплексного решения на федеральном уровне». «Восстановить документы в связи со сложной геополитической обстановкой, а также с тем, что часть архивов уничтожена, не представляется возможным», — подчеркнула она.

Проблему утраты оригиналов документов (свидетельств с записями актов гражданского состояния, водительских прав, дипломов и т.д.) подтвердил и уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицын. По его словам, из-за утери люди не могут подтвердить сведения о стаже, заработке, инвалидности, месте учебы, образовании.

Восстановление документов особенно важно для людей пенсионного возраста, так как им необходимо подтверждать стаж, указывают уполномоченные. Об обращениях из-за трудностей с назначением пенсии РБК сообщили омбудсмены сразу в нескольких регионах — Воронежской, Астраханской, Тульской, Самарской, Иркутской, Московской, Свердловской, Челябинской, Владимирской областях (в последней они носили «праворазъяснительный характер»), а также Ставропольском крае.

Беженцы также обращаются к уполномоченным с просьбой отыскать родственников, с которыми была утрачена связь во время эвакуации, — о таких обращениях рассказали РБК омбудсмены Крыма и Челябинской области Лариса Опанасюк и Юлия Сударенко.

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Граждане, имеющие документы об инвалидности, должны заново проходить процедуру установления инвалидности для получения пенсии, отметила уполномоченный в Тульской области Татьяна Ларина. «Учитывая, что по времени этот процесс длительный, у них возникает вопрос об отсутствии средств к существованию», — отметила она.

Вопросы, поступившие за 2022 год, были самыми разнообразными: это оказание медицинской помощи, установление инвалидности, получение выплат, трудоустройство, получение новой профессии и переезд в другие регионы, рассказала РБК омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова. Уполномоченный в Татарстане Сария Сабурская отметила обращения по оформлению миграционных документов и получению медицинской помощи — например, хирургической операции на роговице глаза.

Прибывающие в экстренном порядке зачастую не знали российских законов и «оказались в очень уязвимой позиции», отметил руководитель аппарата омбудсмена Воронежской области Анатолий Андрианов. Андрианов также отметил, что пункты временного размещения, куда размещали беженцев, зачастую находились вдали от школ и детских садов. В преддверии учебного года в аппарат стали поступать массовые жалобы — в итоге проблему удалось решить, организовав подвоз детей, отметили там.

Наибольшие трудности испытывают дети, инвалиды и пожилые граждане, подчеркнула омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, которым электронный способ подачи документов на ряд выплат не всегда под силу. «Инвалид-колясочник с супругой лично явились в МФЦ Протвино для получения единовременной выплаты, но получили отказ в приеме документов. Пожилым людям было рекомендовано оформить их через Госуслуги», — рассказала она РБК об одном из обращений.

У беженцев также возникают проблемы с жильем, они появляются как при обустройстве в других регионах России, так и при возвращении обратно, говорит Татьяна Мерзлякова. В ДНР и ЛНР предусмотрены выплаты за утраченное жилье. «Но у меня уже есть жалоба на то, что некоторые обязательные условия выполнить не получается по объективным причинам. К сожалению, тут я бессильна», — сказала она РБК. Кроме того, «остается вопрос с теми, чьи дома оказались разрушенными, а люди намерены остаться в тех регионах, куда они были эвакуированы», указал астраханский омбудсмен Андрей Спицын.

В середине октября 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство предоставит жителям, покинувшим Херсонскую область, сертификаты на приобретение жилья.

30 сентября по итогам референдумов были подписаны договоры о вхождении Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР в состав России на правах новых субъектов.

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