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Госдума приняла закон о выплате пенсий в новых регионах

Госдума приняла закон о выплате пенсий в новых регионах России
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о выплате пенсий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, следует из данных электронной базы Думы. В первом чтении документ был принят 7 февраля.

Законопроект был подготовлен кабинетом министров и рассмотрен 26 января на заседании правительства, на следующий день его рассмотрели вместе с представителями профсоюзов и работодателей. Законопроект предусматривает десятилетний период, в который должен совершиться переход на общероссийский пенсионный возраст в новых регионах.

За основу для определения размера пенсий будет взят среднемесячный заработок в Ростовской области (для ДНР и ЛНР) и в Республике Крым (для Херсонской и Запорожской областей). Модель перехода новых регионов на российское законодательство повторяет режим, действовавший для Крыма с 2015 года, но есть ряд принципиальных отличий: так, для компенсации более высокого пенсионного возраста в России по сравнению с действующими пенсионными границами на новых территориях гражданам будут назначаться региональные выплаты.

Также разработчики законопроекта предложили одновременное применение федерального законодательства о доплатах отдельным категориям граждан, чтобы избежать крымского негативного опыта, связанного с шахтерами и летчиками.

По оценке Минтруда, расходы бюджетной системы на выплату страховых пенсий в новых регионах в 2023 году составят 368,9 млрд руб., в 2024 году — 385,9 млрд руб., в 2025 году — 405,8 млрд руб., следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

Как сообщал Социальный фонд России (образованный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования), по состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете ведомства составило 41,78 млн человек.

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Теги
пенсии ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область Госдума законопроект
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