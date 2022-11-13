Выдачу сертификатов на жилье предложили расширить на восемь регионов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил выдавать сертификаты на приобретение жилья не только жителям Херсонской области, но и россиянам из других регионов, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram.

«Предлагаю предоставить жилищные сертификаты для приобретения жилья не только жителям Херсонской области, но и ДНР, ЛНР, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, пострадавшим от обстрелов ВСУ», — написал Миронов.

Он также сообщил, что направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

В середине октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует предоставить жителям, покинувшим Херсонскую область, сертификаты на приобретение жилья. Он добавил, что механизм для проведения такой программы отработан и правительство в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект.

По его словам, сертификат можно будет использовать для покупки жилья в любом регионе России. Вывезенные из Херсонской области смогут находиться в пунктах временного размещения, пока не выберут себе квартиры.

Эвакуация жителей Херсонской области началась в середине октября. Врио губернатора региона Владимир Сальдо пояснял, что такое решение было связано с угрозой наступления ВСУ на Херсон и риском подрыва Украиной Каховской ГЭС. Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра 9 ноября. Переброска сил завершилась 11 ноября, говорили в министерстве.