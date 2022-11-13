Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Гол вызванного на чемпионат мира Нгамалё принес «Динамо» победу над ЦСКА Спорт, 21:32
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 21:15
Выдачу сертификатов на жилье предложили расширить на восемь регионов Политика, 21:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:58
Вице-президент Турции заявил, что взрыв в Стамбуле совершила женщина Общество, 20:45
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 20:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Карпин объяснил отказ возглавить сборную Армении Спорт, 20:29
Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди раненых в Стамбуле Общество, 20:27
Коляда упустил лидерство на втором этапе Гран-при России подряд Спорт, 20:14
Экс-президент «Локомотива» раскритиковала назначение нового тренера Спорт, 20:14
Поселок в Курской области остался без света после обстрела Политика, 19:57
Матч «Бешикташа» в чемпионате Турции перенесли из-за взрыва в Стамбуле Спорт, 19:48
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 19:41
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Выдачу сертификатов на жилье предложили расширить на восемь регионов

Депутат Миронов предложил выдавать сертификаты на покупку жилья в восьми регионах России
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил выдавать сертификаты на приобретение жилья не только жителям Херсонской области, но и россиянам из других регионов, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram.

«Предлагаю предоставить жилищные сертификаты для приобретения жилья не только жителям Херсонской области, но и ДНР, ЛНР, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, пострадавшим от обстрелов ВСУ», — написал Миронов.

Он также сообщил, что направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

В середине октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует предоставить жителям, покинувшим Херсонскую область, сертификаты на приобретение жилья. Он добавил, что механизм для проведения такой программы отработан и правительство в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект.

По его словам, сертификат можно будет использовать для покупки жилья в любом регионе России. Вывезенные из Херсонской области смогут находиться в пунктах временного размещения, пока не выберут себе квартиры.

Эвакуация жителей Херсонской области началась в середине октября. Врио губернатора региона Владимир Сальдо пояснял, что такое решение было связано с угрозой наступления ВСУ на Херсон и риском подрыва Украиной Каховской ГЭС. Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра 9 ноября. Переброска сил завершилась 11 ноября, говорили в министерстве.

Читайте на РБК Pro
Как СВО влияет на акции производителя HIMARS и других оборонных компаний
Как справиться с боссом-самодуром, не опускаясь до его уровня
Все резюме лгут: как определить хорошего сотрудника на собеседовании
Почему рисунки-закорючки и высунутый язык помогают сосредоточиться
Теги
сертификат жилье Херсонская область Военная операция на Украине Сергей Миронов
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Украинские власти ввели комендантский час в Херсоне
Политика
Над большей частью Украины вновь объявили воздушную тревогу
Политика
Власти Новой Каховки не исключили консервацию ГЭС из-за обстрелов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter